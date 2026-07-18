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Špica sezone puni Split: Ovog vikenda kroz zračnu i trajektnu luku proći će 121 tisuća putnika

Piše HINA,
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Špica sezone puni Split: Ovog vikenda kroz zračnu i trajektnu luku proći će 121 tisuća putnika
Gužva na trajektnoj liniji Split - Supetar | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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U splitskoj zračnoj i trajektnoj luci ovog se vikenda očekuje oko 121 tisuća putnika, dok ih se još više očekuje u idućih nekoliko tjedana u špici turističke sezone, izvijestile su u subotu dvije splitske luke

"Danas i sutra u splitskoj zračnoj luci, prema najavama avioprijevoznika, očekujemo slijetanje i uzlijetanje 202 zrakoplova koji će prevesti oko 56 tisuća putnika, a budući da se nalazimo pred vrhuncem turističke sezone promet putnika će se u idućih nekoliko vikenda još povećavati", rekao je Hini voditelj Službe za prihvat i otpremanje u Zračnoj luci Split Mate Melvan.

Po njegovim riječima, zrakoplovi u splitsku zračnu luku dovoze turiste iz 85 destinacija iz 26 zemalja.

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Koordinatorica Jadrolinijinog splitskog plovnog područja Jelena Ivulić očekuje da će ovog vikenda kroz splitsku trajektnu luku prometovati prema srednjedalmatinskim otocima oko 65 tisuća putnika i 14.500 vozila.

"Zbog povećanog broja putnika danas su u splitskoj trajektnoj luci bile gužve, a uveli smo jednu dodatnu liniju prema Supetru na Braču," rekla je Ivulić.

Bude li potrebno, dodala je, spremni smo uvesti još dodatnih trajektnih linija prema otocima.

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