Špika: Plaće u javnom sektoru veće su do 40% od privatnog!

Iz BUZ-a su podržali subotnji sindikalni prosvjed, no i upozorili da su plaće u javnom sektoru od 1.300 do 1.400 eura u prosjeku za 30 do 40 posto više od plaća u privatnom sektoru te da se ta razlika događa ponajviše radi mogućnosti manipulacije prijavama zaposlenika na minimalne plaće. Uzme li se u obzir da je u javnom sektoru zaposleno oko 250 tisuća osoba, a izvan njega gotovo 1,5 milijuna, onda je jasno koliki je prostor otvoren mogućim manipulacijama odnosno sivoj ekonomiji, a time i ogromnoj šteti za državni proračun, upozorio je predsjednik BUZ-a Milivoj Špika u petak priopćenjem za javnost.

Analizirajući poznate parametre možemo ustvrditi kako je veoma „upitno“ doseći prosječnu neto plaću od 2.200 eura, što bi u ukupan trošak za poslodavca bio 3.900 eura ili po satu rada oko 23 eura, uz istovremeno pristajanje na minimalnu bruto plaću od 1.050 eura ili po satu rada oko 6,5 eura. Bez uvođenja instituta minimalne cijene sata rada po djelatnostima i zanimanjima umjesto minimalne plaće, onako kako to rade članice EU kojima se nastojimo približiti po standardu, gotovo da je nemoguće dostići navedeni iznos prosječne plaće, posebno u privatnom sektoru, upozorio je.

Ako je sve navedeno poznato sindikatima odnosno organizatorima sutrašnjeg prosvjeda, a sasvim sigurno jeste, logično je pitanje zašto uopće ne pokazuju interes za rješenjima kojim se realno mogu ostvariti veće prosječne plaće? Ili još jasnije, zašto su organizatori prosvjeda na strani poslodavaca kada su u pitanju rješenja s kojima bi trebali biti na strani radnika, upitao je.

Kako je jasno da su problemi umirovljenika posljedično vezani uz probleme zaposlenika, zajednički prosvjed za veće plaće i mirovine je posve logičan i u tom kontekstu zaslužuje punu podršku svih umirovljenika, posebno onih sa najnižim mirovinama.

Ono oko čega treba biti posebno oprezan su prijedlozi različitih iznosa prosječne ili najniže mirovine, posebno kada se radi o populističkim prijedlozima ili prijedlozima koji generiraju nove nepravde. U tom kontekstu BUZ daje punu podršku isključivo sveobuhvatnom setu prijedloga kojima prosječna mirovina realno može doseći razinu 60 posto prosječne plaće, istaknuto je u priopćenju.

Nadam se da će organizatori izbjeći populizam, demagogiju i isprazne fraze, a pokazati punu odgovornost, ozbiljnost i iskrenu namjeru za zajedničku borbu kojom bi se mijenjalo sveukupno stanje u kojem su radnici i umirovljenici. Prosvjed može biti važan korak prema promjenama, ali samo ako ga prate odgovornost, ozbiljnost i konkretni prijedlozi. Bez toga, postoji rizik da se opravdano nezadovoljstvo pretvori u još jednu propuštenu priliku, poručio je Špika u priopćenju.