Splićani, pazite na sat: Nakon 21 sat nema kupnje alkohola, evo do kada vrijedi zabrana

Odlukom se, sukladno odredbama Zakona o trgovini, ograničava prodaja alkoholnih pića u prodajnim objektima na cijelom području cijeloga Grada Splita, u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, svaki dan u vremenu od 21 sat do 6 sati.

Mjera se donosi u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoliša, radi smanjenja narušavanja javnog reda, buke i onečišćenja javnih površina povezanih s noćnom konzumacijom alkohola tijekom turističke sezone, stoji uobrazloženju.

Grad Split uputio je i zahvalu svim poslovnim subjektima i građanima koji će, kako ističu, poštivanjem odluke doprinijeti ostvarenju njezinih ciljeva, na dobrobit cijele lokalne zajednice.