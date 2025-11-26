Obavijesti

Splićani se žale na mutnu vodu: Evo kada stižu cisterne s vodom za piće po kvartovima...

Nastavni zavod za javno zdravstvo preporučuje koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i starije

Velika, dodatna količina kiše koja se u protekla dva dana izlila na šire splitsko područje uzrokovala je drugi uzastopni val zamućenja na izvorištu rijeke Jadro, javili su iz Vodovoda i kanalizacije Split.

- Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže koja se napaja  iz izvorišta Jadro pokazuju da je parametar zamućenja povišen u odnosu na propisane vrijednosti. Analize svih obrađenih uzoraka pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna - dodali su.

O rezultatima Laboratorija za pitke vode Vodovod i kanalizacija Split, obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo čiji stručnjaci preporučuju koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

- Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i naše web stranice www.vik-split.hr - dodaju.

Raspored cisterni za dostavu vode za piće 26.11.2025.:

Područje Split - Podstrana

Cisterna 1 - obilazak po gradu Splitu

  • GK Plokite/ parking kod T-COM-a/  10:45 - 11:15
  • GK Pujanke / kod trgovačkog centra i crkve, Tijardovićeva 10  11:30 - 12:00
  • GK Visoka / ispod crkve Presvetog Srca Isusova  12:15 - 12:45
  • GK Split 3 /  ispod nadvožnjaka u Ulici Matice hrvatske 13:00 - 13:30
  • GK Lučac – Manuš/ kod OŠ Lučac  13:45 - 14:15
  • GK Bačvice / kod OŠ Pojišan  14:30 - 15:00
  • GK Blatine Škrape / ispred crkve Gospe Fatimske 15:15 - 15:45
  • GK Lokve/ ispred ambulante  16:00 – 16:30
  • GK Sućidar / glavni ulaz vrtić/  16:45 - 17:15
Transporter  sa vodospremnikom od 1000 l vode

  • GK Ravne njive / kod Kauflanda 10:45 - 11:15
  • GK Neslanovac / kod caffe bar Stop, Mostarska ulica 11:30 - 12:00
  • GK Brda / kod Pazara  12:15 - 12:45
  • GK Trstenik / parking pored crkve 13:00 - 13:30
  • GK Mertojak / kod Policije 13:45 - 14:15
  • GK Žnjan / ispred zgrade Blizanaca 14:30 – 15:00
  • GK Kman – Kocunar/kod vrtića  15:15 - 16:15

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

  • Pazdigrad /parking Plodine  10:45 - 11:15
  • Stobreč  / centar-autobusna stanica  11:30 - 12:00
  • Podstrana / Petričevo kod Konzuma 12:15 - 12:45
  • Podstrana / Gospe u siti, kod škole 13:00 - 13:30
  • GK Šine / kod ambulante  13:45 - 14:15
  • GK Kamen / Kod parka, preko puta crkve SV. Mihovil  14:30 - 15:00
  • GK Sirobuja / ispred zgrade GK-a  15:15 - 15:45
  • GK Mejaši / kod OŠ Mejaši  16:00 – 16:30
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

  • GK Grad/Dobri  /Gundulićeva / između Suda i ex Standa 10:45 - 11:15
  • GK Varoš / kod OŠ Marjan  11:30 - 12:00
  • GK Spinut / cafe bar Vertigo   12:15 - 12:45
  • GK Meje / kod Ribole ugibalište za dostavna vozila, Put Meja  13:00 - 13:30
  • GK Lovret (Lora) /autobusno ugibalište u Zrinsko Frankopanskoj  13:45 - 14:15
  • na križanju s Hrvatske mornarice, prema Lori                     
  • Gripe – Bol / kod Radio Splita 14:30 - 15:00

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Solin – Klis

  • Vranjic / ispred trgovine Studenac  10:45 - 11:15
  • Solin / centar, ispred pošte  11:30 - 12:00
  • SV. Kajo / Don Frane Bulića / kod Konzuma 12:15 - 12:45
  • Gornja Rupotina / A. Starčevića / parking kod Kapelice  13:00 - 13:30
  • Klis Megdan / ispred zgrade Općine 13:45 - 14:15
  • Klis Kosa / kod dućana Toni  14:30 – 15:00
  • Mravince / kod igrališta (kod parka) 15:15 – 15:45

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Kaštela

  • Kaštel Sućurac / autobusna stanica 13:30 - 14:00
  • Kaštel Gomilica / autobusna stanica ispod crkve 14:05 - 14:30
  • Kaštela Kambelovac / ispod Ribole 14:35 - 15:00
  • Kaštel Lukšić / autobusna stanica ispod škole  15:05 - 15:30
  • Kaštel Stari / autobusna stanica  iznad vatrogasaca  15:35 - 16:00
  • Kaštel Novi / autobusna stanica  16:05 - 16:30
  • Kaštela Štafilić / autobusna stanica 16:35 – 17:00

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Trogir – Seget

  • Seget / kod Općine  15:30 – 16:00
  • Trogir / Stari grad kod kamenog mosta - kafić "Korado"  16:15 - 16:45
  • Okrug Gornji  / kod crkve  Uzvišenje SV. Križa  17:00 – 17:30
  • Slatine, Put Porta – kod dječjeg igrališta 17:45 - 18:15

