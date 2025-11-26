Splićani se žale na mutnu vodu: Evo kada stižu cisterne s vodom za piće po kvartovima...

Velika, dodatna količina kiše koja se u protekla dva dana izlila na šire splitsko područje uzrokovala je drugi uzastopni val zamućenja na izvorištu rijeke Jadro, javili su iz Vodovoda i kanalizacije Split.

- Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže koja se napaja iz izvorišta Jadro pokazuju da je parametar zamućenja povišen u odnosu na propisane vrijednosti. Analize svih obrađenih uzoraka pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna - dodali su.

O rezultatima Laboratorija za pitke vode Vodovod i kanalizacija Split, obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo čiji stručnjaci preporučuju koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

- Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i naše web stranice www.vik-split.hr - dodaju.

Foto: Čitatelj 24sata

Raspored cisterni za dostavu vode za piće 26.11.2025.:

Područje Split - Podstrana

Cisterna 1 - obilazak po gradu Splitu

GK Plokite/ parking kod T-COM-a/ 10:45 - 11:15

GK Pujanke / kod trgovačkog centra i crkve, Tijardovićeva 10 11:30 - 12:00

GK Visoka / ispod crkve Presvetog Srca Isusova 12:15 - 12:45

GK Split 3 / ispod nadvožnjaka u Ulici Matice hrvatske 13:00 - 13:30

GK Lučac – Manuš/ kod OŠ Lučac 13:45 - 14:15

GK Bačvice / kod OŠ Pojišan 14:30 - 15:00

GK Blatine Škrape / ispred crkve Gospe Fatimske 15:15 - 15:45

GK Lokve/ ispred ambulante 16:00 – 16:30

GK Sućidar / glavni ulaz vrtić/ 16:45 - 17:15

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

GK Ravne njive / kod Kauflanda 10:45 - 11:15

GK Neslanovac / kod caffe bar Stop, Mostarska ulica 11:30 - 12:00

GK Brda / kod Pazara 12:15 - 12:45

GK Trstenik / parking pored crkve 13:00 - 13:30

GK Mertojak / kod Policije 13:45 - 14:15

GK Žnjan / ispred zgrade Blizanaca 14:30 – 15:00

GK Kman – Kocunar/kod vrtića 15:15 - 16:15

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Pazdigrad /parking Plodine 10:45 - 11:15

Stobreč / centar-autobusna stanica 11:30 - 12:00

Podstrana / Petričevo kod Konzuma 12:15 - 12:45

Podstrana / Gospe u siti, kod škole 13:00 - 13:30

GK Šine / kod ambulante 13:45 - 14:15

GK Kamen / Kod parka, preko puta crkve SV. Mihovil 14:30 - 15:00

GK Sirobuja / ispred zgrade GK-a 15:15 - 15:45

GK Mejaši / kod OŠ Mejaši 16:00 – 16:30

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

GK Grad/Dobri /Gundulićeva / između Suda i ex Standa 10:45 - 11:15

GK Varoš / kod OŠ Marjan 11:30 - 12:00

GK Spinut / cafe bar Vertigo 12:15 - 12:45

GK Meje / kod Ribole ugibalište za dostavna vozila, Put Meja 13:00 - 13:30

GK Lovret (Lora) /autobusno ugibalište u Zrinsko Frankopanskoj 13:45 - 14:15

na križanju s Hrvatske mornarice, prema Lori

Gripe – Bol / kod Radio Splita 14:30 - 15:00

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Solin – Klis

Vranjic / ispred trgovine Studenac 10:45 - 11:15

Solin / centar, ispred pošte 11:30 - 12:00

SV. Kajo / Don Frane Bulića / kod Konzuma 12:15 - 12:45

Gornja Rupotina / A. Starčevića / parking kod Kapelice 13:00 - 13:30

Klis Megdan / ispred zgrade Općine 13:45 - 14:15

Klis Kosa / kod dućana Toni 14:30 – 15:00

Mravince / kod igrališta (kod parka) 15:15 – 15:45

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Kaštela

Kaštel Sućurac / autobusna stanica 13:30 - 14:00

Kaštel Gomilica / autobusna stanica ispod crkve 14:05 - 14:30

Kaštela Kambelovac / ispod Ribole 14:35 - 15:00

Kaštel Lukšić / autobusna stanica ispod škole 15:05 - 15:30

Kaštel Stari / autobusna stanica iznad vatrogasaca 15:35 - 16:00

Kaštel Novi / autobusna stanica 16:05 - 16:30

Kaštela Štafilić / autobusna stanica 16:35 – 17:00

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Trogir – Seget

Seget / kod Općine 15:30 – 16:00

Trogir / Stari grad kod kamenog mosta - kafić "Korado" 16:15 - 16:45

Okrug Gornji / kod crkve Uzvišenje SV. Križa 17:00 – 17:30

Slatine, Put Porta – kod dječjeg igrališta 17:45 - 18:15