Splićanin napisao gradskoj službenici da je nesposobna, dobio kaznu od 100 eura

Sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Splitu kaznila je Baldu Đanovića iz splitskog Geta najstrožom mogućom kaznom od 100 eura za vrijeđanje voditeljice Odsjeka za staru gradsku jezgru i baštinu, piše Dalmatinski portal.

Prekršaj je počinjen u vezi s vršenjem službe i obavljanjem poslova iz djelokruga rada njenog radnog mjesta. Đanović joj je poručio da je jedna od najnesposobnijih za koje zna da su uhljebljeni na gradskoj sisi i da se jednostavno preuhljebi u Čistoću, "zaduži metlu i škovaceru i napokon krene raditi nešto za što je sposobna".

Poslao joj je i dopis u kojem ju je nazvao "trla baba lančicom", nesposobnom i potkapacitiranom, čime je počinio prekršaj članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, zaključio je sud.

Optužni prijedlog podnijela je splitska policija. Sud je izdao prekršajni nalog kojim je Đanović kažnjen s 380 kuna, no na to je uložio prigovor pa je došlo do suđenja.

Đanović je na suđenju potvrdio da je napisao dopise, ali smatra da se ne radi o vrijeđanju i omalovažavanju, dapače, smatra da voditeljica Odsjeka ima pozamašna primanja ne radeći u službi ono za što je plaćena. Zatražio je da se dovedu njeni šefovi i da mu oni kažu zašto ne radi posao za koji je plaćena.

Kaže kako je on treća generacija koja živi u Getu (kvart u centru Splita) i zato misli da voditeljica Odsjeka svojim neradom čini štetu i njegovim susjedima, ocu, supruzi i djeci. Rekao je i kako će se i dalje boriti protiv nerada gradske službenice.

Sporne citate smatra ukazivanjem na činjenično stanje.

Saslušana je i prozvana voditeljica Odsjeka. Njoj nije jasno zašto je Đanović vrijeđa jer svoj posao obavlja korektno i savjesno te je za svaku godinu dobila ocjenu odličan.

Kaznu ne namjerava platiti.

"Odslužit ću ta dva dana u zatvoru", kazao je za Dalmatinski portal.

Najčitaniji članci