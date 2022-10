Split: Iz mora prikupljeno 206 kubičnih metara zauljenih voda

Do jučer je u akvatoriju Brodosplita prikupljeno 206 kubičnih metara zauljenih voda i 7 548 kilograma krutog otpada, podaci su to iz Županijskog operativnog centra u Splitu koji sanira situaciju nakon onečišćenja mora prije 15 dana.

Nakon incidenta postavljene tri barijere kako se mazut ne bi širio dalje, a luka je zatvorena plutajućom branom pa je stanje u akvatoriju Brodosplita ostalo nepromijenjeno. Lučki kapetan i zapovjednik Županijskog operativnog centra Željko Kuštera je za Hinu rekao da je situacija pod kontrolom i da se na terenu još uvijek radi.

"More čistimo i držimo pod nadzorom cijelo vrijeme, no, u nedjelju je zbog kiše bio novi incident. Kiša je iz cijevi očito isprala mazut koji je ponovno dospio u more. Cijevi bi se u narednom tjednu trebale očistiti. Puno toga mazuta je izvađeno iz šahti, radi se sa tri cisterne", izjavio je Kuštera. Prekršajne mjere sukladno Zakonu o vodama Iz Vodopravne inspekcije Državnog inspektorata izvijestili su za Hinu da je sukladno obavljenim inspekcijskim nadzorima, a vezano uz onečišćenje mora mazutom, utvrdila istjecanje mazuta u prostoru Ministarstva obrane odnosno objekta vojarne "Admiral Sveto Letica-Barba" u Splitu.

Navode da je "predmetnom subjektu" naređeno poduzimanje mjera za otklanjanje uzroka onečišćenja, te je zabranjeno ispuštanje opasnih i štetnih tvari. "Sukladno Zakonu o vodama poduzet će se prekršajne mjere. Zbog utvrđivanja eventualnog ispuštanja predmetnih opasnih tvari kod drugih subjekata, inspekcijski postupci su u tijeku.

Po završetku nadzora o utvrđenim činjenicama Državni inspektorat izvijestit će Općinsko državno odvjetništvo u Splitu". Onečišćenje akvatorija Brodosplita dogodilo se 20. rujna nakon čega su sve službe na terenu nastojale spriječiti širenje masne mrlje po moru. Tada su postavljene dvije brane, kasnije još jedna, a do danas je zabilježen još jedan incident i to prije dva dana.

