Split: Nije prošao prijedlog Centra o radu noćnih klubova , usvojeni zaključci HDZ-a...

Splitsko Gradsko vijeće u ponedjeljak nije prihvatilo prijedlog stranke Centar da se točenje alkohola u noćnim klubovima u Splitu uskladi s radnim vremenom ostalih ugostiteljskih objekata, a usvojena su četiri zaključka HDZ-a o to kako riješiti probleme u staroj gradskoj jezgri.

U prihvaćenim zaključcima na tematskoj sjednici Gradskog vijeća navodi se da se stanari stare gradske jezgre tijekom turističke sezone suočavaju s posebnim problemima i izazovima te da zaslužuju posebnu pozornost i novu regulativu.

Stoga je zatraženo zakonsko reguliranje djelatnosti takozvanog "pub crawla", odnosno organiziranih obilazaka barova i drugih ugostiteljskih objekata, uglavnom na području stare gradske jezgre. U zaključku se kaže kako je potrebno popuniti pravnu prazninu i djelatnost urediti tako da ne dolazi do štetnih posljedica za stanare stare gradske jezgre i druge građane Splita.

Također je zatraženo izmještanje tzv. party brodova koji se vežu u blizini stare gradske jezgre te zabrana njihova pristajanja i vezivanja na području nadležnosti Lučke uprave. U zaključku se navodi da ih je potrebno premjestiti na neku drugu prikladnu lokaciju, te je gradonačelnik zadužen da u suradnji s Lučkom upravom i drugim nadležnim tijelima poduzme potrebne korake i o tome izvijesti Gradsko vijeće.

Četvrtim zaključkom Gradsko vijeće primilo je na znanje izjave predstavnika stanara Sinjske ulice te se obvezalo inicirati zakonske promjene kojima bi se ograničilo ili zabranilo izdavanje minimalnih tehničkih uvjeta za noćne klubove koji planiraju poslovati u prostorima unutar stambenih ili stambeno-poslovnih objekata.

U raspravi je razmatran i amandman SDP-ova vijećnika Danijela Kukoča, kojim se predlagalo da se tijekom noći od 1 do 7 sati zabrani usluživanje alkohola u noćnim ugostiteljskim objektima na lokacijama na kojima ostali ugostiteljski objekti u tom razdoblju ne mogu raditi.