Split: Od danas se ponovo može piti voda iz slavine, ukinuta je preporuka za prokuhavanje

Stanovnici šireg splitskog područja od danas ponovno mogu konzumirati pitku vodu iz slavine bez prethodnog prokuhavanja za posebne skupine osoba, doznaje se u Vodovodu i kanalizaciji (ViK) Split.

<p>Prema najnovijim rezultatima analiza vode iz vodoopskrbnog sustava šireg područja Splita ukidaju se preporuke za prokuhavanje vode iz slavine prije korištenja za prehrambene svrhe za malu djecu do 3 godine starosti, starije i osobe oslabljenog imuniteta.</p><p>"Laboratorij za pitke vode tvrtke Vodovod i kanalizacija Split unutar svoje zakonske obveze svakodnevno obavlja analizu vode za piće na području cijelog vodoopskrbnog sustava, te svi najnoviji rezultati, kako mikrobioloških tako i fizikalno - kemijskih pokazatelja, odgovaraju referentnim vrijednostima. Prema odobrenju NZJZ ukida se preporuka prokuhavanja vode zbog mutnoće za malu djecu do 3 godine starosti, starije i osobe oslabljenog imuniteta", objavio je ViK Split.</p><p>Protekla tri dana građani Splita, Kaštela, Klisa, Solina, Kaštela, Trogira, Segeta i Podstrane pitku vodu su kupovali ili uzimali iz cisterni koje je ViK poslao po stambenim četvrtima. Do zamućenja vode je došlo nakon što je kiša padala bez prestanka dva dana i tako zamutila izvor rijeke Jadro koja pitkom vodom napaja Split i okolne gradove.</p>