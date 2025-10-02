Split opet živi u ritmu jedara: Počinje Splitski festival jedrenja

Splitski festival jedrenja vratio se u još bogatijem izdanju i do 19. listopada pretvara Split i Dalmaciju u središte svjetske nautike. Tijekom pet uzastopnih vikenda održavaju se regate koje spajaju stoljetnu tradiciju i nove jedriličarske izazove, a grad i njegovo more ponovno žive u ritmu jedara.

Festival je već otvoren regatom Labud Classic i Malom Mrdujom, a vrhunac stiže u subotu, 4. listopada, kada se jedri 94. Mrdujska regata na legendarnoj ruti Split – Mrduja – Split. Potom slijede i 18. Šoltanska te 81. Viška regata.

– Splitski festival jedrenja nije samo kalendar regata, nego priča o kontinuitetu. Mrduja, Viška i Labud Classic podsjećaju nas na bogatstvo prošlosti, dok Mala Mrduja i nove regate otvaraju vrata budućnosti – poručio je Žarko Dešković, predsjednik JK Labud, na konferenciji za medije.

Foto: JK Labud Split

Mrduja – simbol Splita i Dalmacije

Mrdujska regata tradicionalno okuplja oko 200 brodova i 1.500 jedriličara, a start ove godine označit će splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, i to s broda Colnago u pratnji veleposlanika Kraljevine Danske Ole Frijs-Madsena.

– Za nas je Mrduja simbol Splita i Dalmacije. Ona okuplja generacije jedriličara, od olimpijaca do rekreativaca – istaknuo je direktor regate Damir Skelin.

Tijek regate moći će se pratiti uživo putem KWINDOO aplikacije, a pobjednike očekuju nagrade, među kojima i posebni „Bura gumenjak“ za najsretnijeg skipera.

Festival na Zapadnoj obali – regate i glazba

Novost ovogodišnjeg izdanja je bogat popratni program na Zapadnoj obali Splita od 2. do 5. listopada. Očekuju se koncerti Mjesnog Odbora, Little Sistera, Corteza i Gustafa, izložba fotografija posvećenih moru, natjecanje jedriličara u pripremi dalmatinske marende te druženje uz spizu ŠKMER-ovih chefova.

Poseban trenutak donosi i nova himna „Mrduja – majka svih regata“ u izvedbi Mjesnog Odbora, koji time postaju glazbeni promotori regate.

Humanitarna i medijska Mrduja

Ovogodišnja Mrduja nosi i humanitarnu notu kroz projekt „Jedrite uz Rotary“ za Zakladu Hrvatskih sportaša, a skiperi akcije su Ivica Kostelić, Josip Tafra i Palma Čargo. Novost je i prva Regata medija, u kojoj će novinari jedriti rame uz rame s profesionalcima.

Foto: JK Labud Split

Šoltanska i Viška regata – finale festivala

Šoltanska regata (11.–12. listopada), poznata po prijateljskoj atmosferi i otočkoj dobrodošlici, od ove je godine dio Splitskog festivala jedrenja. Na Šolti će posade dočekati domaće slastice i večernji program, a nastupit će i svjetski prvaci u radio-upravljanom jedrenju Ante Kovačević i Zvonko Jelačić.

Veliko finale festivala pripada Viškoj regati (17.–19. listopada), prestižnom jedriličarskom spektaklu s 150 brodova. Direktor regate Ante Mlikota najavio je novosti – uvođenje KWINDOO aplikacije i prelazak na ORC Club premjer – uz nezaobilaznu otočku atmosferu koja Višku čini jedinstvenom.

Festival podržavaju Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija i turističke zajednice.

– Splitski festival jedrenja spaja baštinu, sport i turizam. Pomorska tradicija naša je najveća vrijednost i izvor identiteta – poručio je zamjenik župana Stipe Čogelja.

Pročelnica Grada Splita Antonija Eremut Erceg naglasila je da jedrenje postaje i važan kulturno-turistički događaj:

– Ove smo godine povezali mjesec jedrenja i mjesec gastronomije kako bi Split postao prepoznatljiva destinacija i izvan glavne sezone.

Direktorica TZ Splita Alijana Vukšić dodala je kako se program širi i na Zapadnu obalu, dok je direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović istaknula važnost očuvanja mora i tradicije za nove generacije.

Prijave u tijeku

Online prijave za sve regate otvorene su na mrežnim stranicama www.jklabud.hr

.