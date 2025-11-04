Obavijesti

NAKON INCIDENTA

Split: Otvorili izložbu Srpskog kulturnog društva Prosvjeta: 'Zastrašivanje djece je dno, dna'

Milorad Pupovac stigao na Dane srpske kulture u Split | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na izložbu je došao i nekadašnji dogradonačelnik i vijećnik stranke Centar Bojan Ivošević koji je ustvrdio kako je zastrašivanje umirovljenika i djece "dno dna našeg društva"

U organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u utorak točno u podne, pod budnim okom policije, u Francuskoj alijansi u Marmontovoj ulici otvorena je izložba Budimira Dimitrijevića "In magica mundi". Otvorenje izložbe, na kojem su uz predsjednika Prosvjete Nikole Vukobratovića sudjelovali saborski zastupnici SDSS-a Anja Šimpraga i Milorad Pupovac, proteklo je u znaku incidenta koji se dogodio u ponedjeljak u Gradskom kotaru Blatine-Škrape, gdje se trebao odvijati program za Dane srpske kulture. No, tamo je upala veća skupina muškaraca odjevenih u crno i potjerala sudionike tako da program nije ni održan.

Na izložbu je došao i nekadašnji dogradonačelnik i vijećnik stranke Centar Bojan Ivošević koji je ustvrdio kako je zastrašivanje umirovljenika i djece "dno dna našeg društva i nešto što nismo posljednjih godina doživjeli u Splitu i Hrvatskoj". Smatra da je reakcija gradonačelnika Tomislava Šute mlaka jer se nije udostojio doći na otvaranje izložbe i tako pružiti podršku, te jasno osuditi incident.

"Odgovornost za stanje u društvu je na HDZ-u i njegovim satelitima, koji su niz godina podržavali i radi malo političkog probitka i koristi sudjelovali u stvaranju takvog društva. Takvi  kakvi jesu omogućuju 'dvostruke konotacije' uz blagoslov većine. Neki ljudi morali bi podnijeti odgovornost za svoje političko djelovanje i kakvo društvo su ostavili nakon dva mandata u vlasti", poručio je Ivošević.

Također je ocijenio da se u Hrvatskoj vidi trend porasta nasilja prema kulturi, koji je nedopustiv i sramotan, a vidi se i slaba reakcija države koja da želi riješiti taj problem riješila bi ga. 

Splitska policija i dalje radi na identificiranju osoba koje su sudjelovale u incidentu na Blatinama.

