Split: Policija prekinula nastup EKV tribute benda, glazbenici završili u policijskoj postaji

Policija je 23. listopada oko 23.30 sati prekinula koncert tribute benda EKV Krug u splitskom BackBaru Plana B. Službenici su u lokalu u Ulici slobode provjeravali dojavu da se ondje održava nastup bez potrebnih potvrda o prijavi rada stranih državljana. Utvrdili su da četiri člana benda nemaju tražene potvrde.

- Članovi sastava nisu privedeni, nego su pozvani da pođu s policijskim službenicima u policijsku postaju radi daljnjeg postupanja prema odredbama Zakona o strancima, što su i učinili, naveli su iz policije.

Policija je dodala da je tijekom postupanja jedna žena pod utjecajem alkohola narušavala javni red i mir. Zbog sumnje na prekršaj prema njoj provodi zasebno postupanje, poručili su. Iz BackBara Plana B potvrdili su da je koncert prekinut zbog nedostatka potrebnih dozvola.

- Došlo je do proceduralne pogreške, a do posljednjeg trenutka nadali smo se da će dozvole stići, poručili su iz lokala, ispričavši se posjetiteljima zbog neugodnosti. Dodali su da će im se iskupiti.

*uz korištenje AI-ja