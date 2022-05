Split postaje centralno mjesto za najvažniju temu današnjice

U atriju Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu održano je predstavljanje Green Future konferencije, međunarodnog događaja koji će se 8. i 9. lipnja održati upravo u splitskom HNK. Green Future konferencija obradit će temu zelene tranzicije, jedne od najatraktivnijih tema u svijetu businessa, javnih politika, mobilnosti, održivosti, financija, ali i svakog drugog sektora i poslovanja. Na konferenciji će sudjelovati preko 40 stranih i domaćih stručnjaka koji će zainteresiranima pokušati približiti ovu temu koja će obilježiti naredne godine te objasniti kako što brže prilagoditi pojedine djelatnosti zelenoj tranziciji.

"Umjesto da idemo drugdje učiti o nekim od najvažnijih tema današnjice, zašto ne dovesti one najbolje u naš grad? Ideju su prepoznali ne samo oni koji žive i posluju u Splitu, nego velike domaće i strane tech kompanije. Ideju je prepoznala Europska komisija koja šalje ambasadora za inovacije, ali i Hajduk. Nespojivo? Apsolutno spojivo kad se s dobrim ciljem okupi toliko sjajnih ljudi i organizacija. Zahvaljujem se svima koji su uložili povjerenje, znanje, rad i energiju da se Green Future konferencija dogodi u Splitu i pozivam vas da budete dio“, poručila je uvodno Antonija Eremut Erceg iz organizacijskog odbora Konferencije čiju su važnost i prepoznali brojni dionici, sponzori i partneri koji su se uključili.

Green Future konferenciju, među ostalima, podržavaju dvije najveće hrvatske tech tvrtke, Rimac grupa i Infobip.

“Iznimno mi je drago što su nas organizatori prepoznali kao strateškog partnera na ovom projektu. Smatram da je od izuzetne važnosti ovakve teme potencirati u javnom i medijskom prostoru, jer zelena budućnost je ono čemu svi težimo. Osim što je sasvim prirodno da je Rimac Technology partner Green Future konferencije, posebno je zadovoljstvo što će Hrvatska biti predstavljena u jednom modernom i naprednom svjetlu te će ova konferencija svakako zauzeti važno mjesto na svjetskoj karti business evenata. S obzirom da smo aktivni sudionik konferencije, osim ostalih velikih imena iz svijeta poslovanja na globalnoj razini, posjetitelji će imati priliku sudjelovati na predavanju i Rogera Moorhousea, Powertrain Research Managera iz Rimac Technology-ja, koji sa svojim timom stručnjaka radi na razvoju tehnoloških inovacija u području električnog pogona, po čemu je Rimac Grupa danas poznata u cijelom svijetu. Vjerujem da će posjetitelji biti jako zadovoljni jedinstvenim sadržajem koji ih čeka u Splitu,“ rekao je Miljenko Baković, product manager iz tvrtke Rimac Technology.

Iako je proces zelene tranzicije izazov za većinu, neke tvrtke već su prepoznale njegovu važnost i započele s implementacijom, a u cilju bržeg, uspješnijeg i profitabilnijeg poslovanja.

„OTP banka je prepoznala važnost održivog financiranja, ali i izazove koje postavlja pred banke i nefinancijska poduzeća. U tu svrhu integriramo ESG kriterije u našu strategiju i osnovali smo poseban odjel u banci zadužen za održivi razvoj. Da bismo uskoro osjetili napredak u održivosti i ispunili zahtjeve Zelenog plana bitna je suradnja sa svim dionicima. Uloga banaka je ubrzati održivo financiranje, za što su nam posebno vrijedni podaci o planovima poduzeća i uvid u trendove održivosti. Green Future konferencija nam pruža priliku da razmijenimo prakse, iskustva, ali i postavimo pitanja na koja još nemamo odgovore. Upravo zato će na konferenciji i aktivno sudjelovati naš predsjednik Uprave, Balázs Békeffy, kao key note speaker i član Uprave Zvonimir Akrap u panelu o održivom financiranju. Green Future konferencija ugostit će niz govornika s iskustvom u oblikovanju javnih politika, s naglaskom na mobilnost, ali i brojna druga rješenja koja koriste tzv. pametni gradovi“, rekla je Silvija Bareša, direktorica korporativnih komunikacija OTP banke d.d., zlatnog sponzora konferencije.

Na putu da postane pametan grad u punom smislu riječi je i Grad Split koji je kroz implementaciju pojedinih digitalnih rješenja već zakoračio u smjer održivosti.

"Veseli me što ćemo u Splitu imati međunarodno događanje na temu koja mijenja naše razvojne i poslovne strategije, ali i svakodnevne odabire na bolje. Grad Split podržava Green Future konferenciju, a RaST će aktivno sudjelovati na panelu o pametnim gradovima. Posebno nam je važno sudjelovanje Osla, koji je 2019. godine bio Zelena prijestolnica Europe. Želimo znati kako su to postali, što su iz toga naučili. Oslo smo doveli u Split i pred tri godine, na konferenciju iz koje je proizašao Plan održive urbane mobilnosti Splita, koji će se usvojiti zajedno sa Strategijom, a njegova provedba zahtijevat će i vanjske izvore financiranja i promjene navika građana“, rekao je Goran Batinić, direktor Razvojne agencije Split, u ime Grada Splita.

Sudionici konferencije imaju dugogodišnje iskustvo u provedbi i implementaciji pametnih i održivih projekata, počevši od prometnih do drugih digitalnih rješenja.

„Profico je digitalna agencija koja svoje usluge plasira pretežno na strana tržišta, ali je već 10 godina jedan od aktivnih kreatora lokalnog ekosustava. Počevši od pionirskih dana u startup zajednici i suroganizacije Shift Stratup konferencije, do organizacije brojnih lokalnih događanja i edukacija, danas prepoznajemo zelene tehnologije kao jedan od novih trendova koje želimo snažnije etablirati u lokalnoj zajednici. Zato smo se priključili organizaciji ove konferencije koja lokalnu zajednicu potiče na razmišljanje u smjeru novih globalnih trendova i razvoj globalno primjenjivih tehnologija“, istaknuo je Mateo Perak, direktor tvrtke Profico koja je jedan od organizacijskih partnera konferencije.

Konferenciju su podržali i Alijana Vukšić iz TZ Split te Joško Stella iz TZ Splitsko-dalmatinske županije, kao i Splitsko-dalmatinska županija.

„Otkako je Europska unija dala smjernice za zelenu i digitalnu tranziciju, mislio sam o tome kako nositelji javnih politika i privatne tvrtke ne razumiju što to znači i kako je jedna ovakva konferencija potrebna da im se taj proces približi tako da ovakav događaj pomaže i nama da to približimo dionicima koji su nam važni. Jako me razveselila vijest da se Green Future konferencija događa i Splitsko-dalmatinska županija će stati iza nje maksimalno, pogotovo kad znamo da je SDŽ prva po brojkama koje se tiču solarne energije u RH, prva po planiranim solarnim i vjetroelektranama i drugim obnovljivim izvorima energije, prva po projektima obnove degradiranog obalnog krajobraza. Jako je vrijedno što se nešto na ovom nivou događa u Splitu, da svi nešto naučimo i podijelimo iskustva“, rekao je Stipe Čogelja, zamjenik župana SDŽ.

