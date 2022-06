Split: Pratio ženu pa je napao na ulici, pomogli joj prolaznici

Muškarac je pratio, a zatim i fizički nasrnuo na ženu u četvrtak u splitskoj Pojišanskoj ulici. Stravičan napad anonimno je podijelila osoba bliska žrtvi putem Facebook grupe.

Povlačio je za ruku, tražio cigarete pa potom udario

- Meni blisku osobu je sinoć dok sam bio na poslu i odlazio kući pješice progonio jedan postariji čovjek, te je naposljetku i udario u stražnji dio vrata i po glavi. Pomogli su joj slučajni prolaznici i pozvali su policiju koja ga je privela u policijsku stanicu. Potom su tražili da i ja pristupim u istu zbog davanja izjave. Na kraju nisu uopće uzeli moju izjavu jer su ovi što su joj pomogli bili svjedoci, a meni su savjetovali da se pobrinem da se ona u četvrtak ujutro pojavi na Prekršajnom sudu - stoji u poruci.

Policija je za Dalmaciju danas potvrdila napad, a nad napadačem je provela kriminalističko istraživanje.

- U četvrtak, 16. lipnja 2022. godine, 1 sat iza ponoći zaprimljena je dojava kako u Pojišanskoj ulici u Splitu muškarac tuče ženu i tražio se dolazak policije. Policijski službenici su došli na mjesto događaja, utvrđeno je da je 69-godišnji muškarac povlačio za ruku 40-godišnjakinju, tražio od nje da mu da cigarete, a potom je i udario. Tijekom policijskog postupanja muškarac je vrijeđao i psovao policijske službenike. Oštećenoj je ponuđeno da se pozovu djelatnici hitne medicinske pomoći kako bi je pregledali, što je ista odbila - rekli su iz PU splitsko-dalmatinske.

Navode da je muškarac uhićen i odveden u službene prostorije, a s obzirom na to da se nalazio u alkoholiziranom stanju zadržan je do otriježnjena odnosno do prestanka djelovanja alkohola.

Sud ga oslobodio

- Tijekom kriminalističkog istraživanja provedene su sve mjere i radnje iz nadležnosti policije, obavljeni su razgovori s oštećenom i još dva svjedoka, te je temeljem prikupljenih dokaza utvrđeno postojanje sumnje u počinjenje prekršaja radi čega je muškarac i priveden na sud - dodaju.

Iako je policija utvrdila postojanje sumnje u počinjenje prekršaja, poznanik žrtve, koji je podijelio priču, kaže da je sud pustio napadača na slobodu bez ikakve kazne.

- Ugledala je napadača i dobila je napad panike, rasplakala se, a mi smo sjeli malo dalje od policajca i muškarca koji je napao. Oni su potom ušli u sudnicu i vrlo brzo su izašli. Nakon toga, (s obzirom na to da sudska zapisničarka nije uopće pozivala) moja pratnja je pokucala i ušla, te je vrlo brzo izašla. Kazala mi je da ga je sutkinja pustila na slobodu i da možemo poći kući. To je kod nje izazvalo dodatni šok, s obzirom na to da stanuje blizu napadača - napisao je.

Najčitaniji članci