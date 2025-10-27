Split pred preuzimanjem Spaladium Arene: Pao dogovor vrijedan pet milijuna eura!

Nakon više od desetljeća pravnih bitaka i višegodišnjeg stečaja, Spaladium Arena uskoro bi mogla postati vlasništvo Grada Splita. Kako doznaje Tportal, banke su načelno pristale na dogovor, a država i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) nemaju ništa protiv. Grad bi preuzeo dvoranu za iznos od oko pet milijuna eura, čime bi se zatvorilo jedno od najduljih i najsloženijih poglavlja u novijoj hrvatskoj pravosudnoj povijesti.

U proteklih nekoliko mjeseci vođeni su intenzivni pregovori između gradske vlasti, banaka, državnih institucija i više ministarstava, uz ključnu ulogu DORH-a i Vlade. Dogovor je postignut nakon što su Bank Austria i Zagrebačka banka, najveći vjerovnici u stečaju, pristale značajno smanjiti svoja potraživanja koja s kamatama premašuju sto milijuna eura.

Prema dogovorenom modelu, banke bi Splitu prodale svoja potraživanja za pet milijuna eura, uz povlačenje svih tužbi i završetak sudskih sporova. Grad bi potom ta potraživanja prijebojem u stečajnom postupku pretvorio u vlasništvo nad dvoranom i pravom građenja. Sudsko ročište na kojem bi se dogovor trebao potvrditi očekuje se u siječnju iduće godine.

Kraj višegodišnje trakavice

Ovaj dogovor označio bi i kraj svih sudskih postupaka oko Spaladiuma, od kojih su trenutno aktivna još dva, u kojima je Grad Split do sada ostvario sve pobjede. Pravni stručnjaci smatraju da bi Split imao velike šanse dobiti i preostale sporove, no procjenjuje se da bi time izgubio dragocjeno vrijeme dok bi dvorana i dalje propadala.

Naime, Spaladium Arena je zatvorena već godinama, a zbog neodržavanja i nedostatka sredstava počela je ozbiljno propadati. Veliko nevrijeme ovog ljeta dodatno je oštetilo krov koji je prokišnjavao, a privremeno je saniran volonterskom akcijom. Tek treba utvrditi stanje skupocjene opreme i procijeniti troškove obnove, no prema prvim procjenama, za sanaciju će biti potrebno nekoliko milijuna eura.

Preuzimanjem dvorane Split bi dobio mogućnost korištenja prostora tijekom preostalih 12 godina trajanja prava građenja, nakon čega bi ona automatski prešla u gradsko i državno vlasništvo. Dvorana bi se potom mogla staviti u funkciju za koncerte, sajmove i sportske manifestacije.

Ključnu ulogu imala Vlada i novi gradonačelnik

Kako potvrđuju sugovornici Tportala, stavovi svih strana počeli su se približavati ovog ljeta, nakon što je gradonačelnik Tomislav Šuta zatražio da se u rješavanje spora uključi Vlada Republike Hrvatske. Time je otvoren put prema dogovoru koji se sada čini izglednim.

Podsjetimo, Spaladium Arena je u stečajnom postupku bila ponuđena na javnoj dražbi, no do četvrtog kruga nije bilo zainteresiranih kupaca. Kada je početna cijena snižena na jedan euro, Grad Split ponudio je 2501 euro, spreman ići do pet milijuna, koliko iznosi dug dvorane za komunalnu naknadu. No nakon što je dvorana Splitu i dosuđena, banke su uložile žalbu, a sud je prodaju poništio uz neobično obrazloženje da bi bila „u suprotnosti s pravilima javnog morala“.

Unatoč tome, Split je zatražio reviziju pred Vrhovnim sudom, a paralelno su započeli pregovori koji su sada doveli do dogovora prihvatljivog za sve strane.

Stručnjaci ističu da bi preuzimanjem Spaladiuma Grad Split dobio imovinu koja bi, nakon obnove, mogla generirati značajne prihode. Osim same dvorane, važan je i potencijal za dovršetak kompleksa Spaladium, koji uključuje pravo građenja stometarskog nebodera i javne garaže uz dvoranu. Nakon što cijeli kompleks pređe u ruke Grada, očekuje se da će biti znatno jednostavnije dogovoriti s državom model realizacije ove investicije.

Od „rupe bez dna“ do dobre poslovne odluke

Unatoč raširenom uvjerenju da je Spaladium Arena bila „rupa bez dna“, ugovor o javno-privatnom partnerstvu, čiji je autor bio pokojni sveučilišni profesor Dejan Kružić, zapravo je bio iznimno povoljan za Grad Split. Grad do danas nije plaćao zakup dvorane, koji je prema ugovoru trebao početi tek po završetku nebodera, trgovačkog centra i garaže, čiji su prihodi trebali financirati sami kompleks.

Propast građevinskih tvrtki uključenih u projekt dovela je do stečaja, a banke su pokušale naplatiti svoja potraživanja od Splita, iako s Gradom nisu imale nikakav izravni ugovor. Sudovi su redom odbacivali njihove tužbe i poništavali sve anekse i arbitražne odluke kojima su banke pokušale teretiti splitske građane.

Sada, čini se, cijela priča dobiva epilog – banke će se zadovoljiti s pet milijuna eura, a Split će napokon preuzeti upravljanje simbolom jedne ere i, moguće, okrenuti Spaladium Arenu u uspješnu gradsku priču.