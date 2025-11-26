Split: Prevaranti mu izvukli 30 tisuća eura lažnom pričom o nasljedstvu i kriptovalutama

U splitskoj policiji kažu da su zaprimili prijavu osobe koja je od lipnja do rujna 2025. putem elektroničke pošte zaprimila obavijest da je navodni nasljednik novčane ostavine nakon smrti rođaka iz Sjedinjenih Američkih Država.

U uvjerenju da je informacija vjerodostojna čovjek je, prema uputama nepoznatih prevaranata, u više navrata na dva bankovna računa registrirana u jednoj europskoj državi, uplatio ukupno 17.900 eura.

Uz to je prijavio da je od 2021. do 2025. godine, nakon prethodnog telefonskog kontakta s nepoznatom osobom koja mu je nudila mogućnost ulaganja u kriptovalute, putem brze pošte zaprimao kuverte u kojima su se nalazili kodovi za uplatu navodno potrebni za provedbu investicija.

"Slijedeći upute u više je navrata izvršio uplate u ukupnom iznosu od 13.630 eura. Nakon što nikakva obećana sredstva niti potvrde o ulaganjima nije zaprimio posumnjao je da je riječ o prijevari", kazali su u policiji.