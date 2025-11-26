Obavijesti

NOVA PREVARA

Split: Prevaranti mu izvukli 30 tisuća eura lažnom pričom o nasljedstvu i kriptovalutama

Piše HINA,
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Muškarac koji je nekoliko puta uspio nasjesti na priču prevaranata o nasljedstvu i ulaganju u kriptovalute ostao je bez preko 30.000 eura, a cijeli je slučaj prijavljen policiji koja je izvijestila da traga za počiniteljima

U splitskoj policiji kažu da su zaprimili prijavu osobe koja je od lipnja do rujna 2025. putem elektroničke pošte zaprimila obavijest da je navodni nasljednik novčane ostavine nakon smrti rođaka iz Sjedinjenih Američkih Država. 

U uvjerenju da je informacija vjerodostojna čovjek je, prema uputama nepoznatih prevaranata, u više navrata na dva bankovna računa registrirana u jednoj europskoj državi, uplatio ukupno 17.900 eura.

Uz to je prijavio da je od 2021. do 2025. godine, nakon prethodnog telefonskog kontakta s nepoznatom osobom koja mu je nudila mogućnost ulaganja u kriptovalute, putem brze pošte zaprimao kuverte u kojima su se nalazili kodovi za uplatu navodno potrebni za provedbu investicija. 

PRIJAVA U ZAGORJU Prijevara s kriptovalutama: 83-godišnjak ostao bez 200.000 €
Prijevara s kriptovalutama: 83-godišnjak ostao bez 200.000 €

"Slijedeći upute u više je navrata izvršio uplate u ukupnom iznosu od 13.630 eura. Nakon što nikakva obećana sredstva niti potvrde o ulaganjima nije zaprimio posumnjao je da je riječ o prijevari", kazali su u policiji.

