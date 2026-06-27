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JAVNO SAVJETOVANJE

Split želi zabraniti noćnu prodaju alkohola: Evo od kada bi vrijedila nova pravila

Piše HINA,
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Split želi zabraniti noćnu prodaju alkohola: Evo od kada bi vrijedila nova pravila
Split: Tomislav Šuta o zabrani noćne prodaje alkohola | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Grad Split pokrenuo je u subotu javno savjetovanje o nacrtu odluke kojom bi se od 1. lipnja do 15. rujna prodaja alkohola u trgovinama i drugim prodajnim mjestima zabranila u vremenu od 21 do 6 sati, a radi zaštite javnog reda i mira

Javno savjetovanje traje od 26. lipnja do 27. srpnja, a građani, poduzetnici, obrtnici, ugostitelji i ostali zainteresirani mogu dostaviti prijedloge, mišljenja i primjedbe, priopćili su iz Grada Splita. Prema nacrtu odluke, ograničenje bi se odnosilo na sve prodajne objekte u kojima se prodaju alkoholna pića, neovisno o tome je li riječ o osnovnoj, pretežitoj ili sporednoj djelatnosti. Obuhvaćene su prodavaonice, supermarketi, hipermarketi, diskonti, benzinske postaje, kiosci, tržnice, štandovi, automati za prodaju, pokretna prodaja te prigodna prodaja na sajmovima, manifestacijama i drugim događanjima.

Iz Grada navode kako se odlukom ne bi uređivalo radno vrijeme prodajnih objekata niti bi se zabranjivao njihov rad, već isključivo prodaja alkoholnih pića u razdoblju od 21 do 6 sati.

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Kao razlog donošenja odluke navode da je Split tijekom turističke sezone, osobito u večernjim i noćnim satima, suočen s povećanim opterećenjem javnih prostora, pri čemu dostupnost alkohola može pridonijeti narušavanju javnog reda i mira, buci, neprimjerenom ponašanju na javnim površinama, onečišćenju prostora i dodatnom opterećenju komunalnih službi.

Posebno ističu potrebu zaštite povijesne jezgre grada, uključujući područje Dioklecijanove palače i kontaktnu zonu.

Nadzor nad provedbom odluke provodio bi Državni inspektorat sukladno Zakonu o trgovini, kao i druga nadležna tijela u okviru svojih ovlasti.

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Za kršenje odluke bile bi propisane novčane kazne predviđene Zakonom o trgovini. Za pravne osobe one iznose od 5.000 do 39.810 eura, za odgovorne osobe u pravnim osobama od 2.000 do 6.630 eura, za obrtnike i druge osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od 5.000 do 13.270 eura, a za fizičke osobe od 2.000 do 6.630 eura.

Po završetku javnog savjetovanja Grad Split razmotrit će pristigle primjedbe te objaviti izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima.

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