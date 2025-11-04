Splitska HDZ-ovka o incidentu: 'Momci su se spontano okupili, pa tu ničeg lošeg nije bilo...'

Sinoćnja manifestacija u sklopu Dana srpske kulture, održana u prostorijama Gradskog kotara Blatine – Škrape u Splitu, prekinuta je incidentom kada je skupina mladića upala u prostor i prekinula program, uzvikujući ustaške pozdrave. Događaj je izazvao brojne reakcije, a u središtu kontroverze našla se dopredsjednica kotara, HDZ-ova vijećnica Julija Budimir Bekan, koja tvrdi da manifestacija nije imala službeno odobrenje.

Budimir Bekan je poručila kako organizatori nisu ispoštovali propisanu proceduru te da manifestacija nije bila legalna.

Dodala je kako su „organizatori prostor i ključ dobili na neki drugi način“ te da je za događaj doznala tek nekoliko sati ranije, nakon objave bivšeg dogradonačelnika Bojana Ivoševića na društvenim mrežama.

Govoreći o incidentu, Budimir Bekan je izjavila da „nije bilo ničeg lošeg“ i da su se „momci spontano okupili“.

U svojoj objavi na Facebooku je naglasila da „SKD Prosvjeta nije dobilo potrebna dopuštenja“ te da Povjerenstvo za korištenje kotarskog prostora nije zaprimilo nikakav zahtjev.

- Skup je nelegalno održavan u velikoj dvorani našeg kotara, a da pojedini vijećnici o tome nisu ni znali. Pretpostavljam da su se splitski momci spontano okupili da izraze nezadovoljstvo održavanjem skupa u mjesecu najvećeg pijeteta i sjećanja na žrtve Domovinskog rata - napisala je Budimir Bekan.

Kao hrvatska braniteljica i pripadnica 4. gardijske brigade, dodala je da bi „manifestacija Dana srpske kulture trebala biti organizirana u nekom drugom mjesecu i uz poštivanje propisa“.

Organizatori: "Sve je bilo legalno, ključ smo dobili od vodstva kotara"

S druge strane, Ilija Borković, potpredsjednik splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“, odbacuje tvrdnje o nelegalnom održavanju događaja.

- Odobrenje postoji, a mi nismo ušli nasilno u prostor. Voditeljica dramske sekcije dobila je ključ i dozvolu od vodstva kotara za održavanje kulturne manifestacije. Najveći problem nije u tome, nego u incidentu koji se dogodio, a koji nije bio potreban - rekao je Borković.

Istaknuo je kako „rasprava o formalnostima sada nema smisla“, te poručio da je fokus trebao ostati na napadu na sudionike događaja.

Incident je osudio i predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji ga je nazvao „grubim kršenjem prava manjina“ i „nasrtajem na srpsku manjinu u Hrvatskoj“.

- Ovo je grubo kršenje prava manjina, nasrtanje na srpsku manjinu, i to još mahom na djecu i starije osobe. Nema mjesta u Hrvatskoj za zakon ulice. Ovakvo ponašanje je u potpunosti neprihvatljivo - kazao je Plenković na izvanrednoj konferenciji za novinare.