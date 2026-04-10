Splitska policija tražila zatvor za pijanog vozača s ukinutom vozačkom: Sud ga pustio kući

Splitska policija zaustavila je pijanog 26-godišnjeg vozača u noći s četvrtka na petak, a kontrola je otkrila niz teških prometnih prekršaja. Vozio je bez vozačke jer mu je ukinuta i oduzeta nakon što je prikupio 12 negativnih bodova, a pravo na ponovno polaganje vozačkog ispita stječe tek u veljači 2027. godine.

Osim što je vozio bez dozvole, alkotest je pokazao da je pod utjecajem alkohola od 0,78 promila. Osim toga, tijekom 2024. godine dva puta je uhvaćen u vožnji pod utjecajem alkohola.

Policija je vozača odmah uhitila i privela na sud. U optužnom prijedlogu policija traži da se 26-godišnjaku odredi zadržavanje, kazna zatvora od 30 dana te novčana kazna u iznosu od 660 eura.

Sud ga je nakon saslušanja pustio na slobodu, dok će odluku o prekršaju donijeti naknadno.