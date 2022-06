Splitski HOS-ovci protiv Skeje: 'Odričemo se 10. travnja! Nikad nismo bili bojna Rafael Boban!'

Splitski HOS-ovci koji se ne slažu s politikom sadašnjeg predsjednika Marka Skeje osnivaju Udrugu dragovoljaca IX. bojne HOS-a 1991. Na čelu će biti bojnik Jurica Jukić, koji je prošao ratišta od Slavonije do Dubrovnika, piše Slobodna Dalmacija.

- Bojna nikad nije nosila ime Rafaela Bobana naš naziv je bio IX. bojna HOS Split. Određena gospoda tvrde da je postrojba osnovana 10. travnja, što nije točno, a to potvrđuju i službeni dokumenti. Odričemo se 10. travnja, to je bio zločin i to nas ne zanima. S tim nemamo veze. Ali ne odričemo se pozdrava Za dom spremni, onog iz 1991. godine, ne onog iz 1941. - rekao je Jukić za Slobodnu Dalmaciju.

Novi splitski HOS-ovci zamjeraju aktualnom predsjedniku Skeji samoreklamiranje i korištenje postrojbe u političke svrhe.

- Udruga ne može biti ničija politička platforma. Gospodin koji je vodi mijenja svoju šestu stranku i uvodi članove u svoju šestu stranku. To HOS nije zaslužio - dodao je Jukić.

