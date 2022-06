Splitski izbori: Do ponoći devet kandidata mora DIP-u dostaviti financijska izvješća o kampanji

Subota u ponoć rok je do kojega je devet kandidata za gradonačelnika Splita i 11 lista za splitsko Gradsko vijeće dužno Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostaviti prva financijska izvješća o financiranju kampanje za prijevremene izbore koji će se održati u nedjelju, 26. lipnja.

Dostavljaju ih unosom u informacijski sustav, računalni program putem kojega se propisana izvješća i objavljuju na mrežnim stranicama DIP-a.

Financijska izvješća uključuju izvješća o donacijama, troškovima izborne promidžbe te o iznosu cijene i popusta dobivenog za medijsko oglašavanje promidžbe.

Lista SDP/HSU-a bez donacija i troškova, ostale u ponedjeljak

Na DIP-ovim stranicama do sada je objavljeno samo jedno financijsko izvješće, ono liste SDP/HSU-a za splitsko Gradsko vijeće, a prema njemu ta lista do 15. lipnja nije primila ni jednu donaciju, niti je imala izbornih troškova.

Kako su prošle ostale liste i kandidati za gradonačelnika, znat će se u ponedjeljak ujutro, jer izvješća koja se u sustav unesu danas, objavljuju se prvog radnog dana, a to je ponedjeljak.

Za kandidate i liste koji će svoja izvješća unositi posljednjeg dana i pritom, možda, naići na neke probleme u radu informacijskog sustava ili eventualne probleme u pristupnim podacima sustavu, u subotu je od 8 do 16 sati organizirano dežurstvo.

Za prijavu eventualnih problema, može se kontaktirati Help-desk, putem telefona 01 3855-003 ili na e-mail: helpdesk@apis-it.hr, objavljeno je na DIP-ovoj mrežnoj stranici.

Novčane kazne za zaboravne

Rokove i izvješća treba ozbiljno shvatiti, jer za njihovo nepoštivanje predviđene su ozbiljne novčane kazne, za gradonačelničke kandidate od 2.000 do 20.000 kuna, za političke stranke od 10.000 do 100.000 kuna, a za nositelje nezavisnih, odnosno listi grupe birača od 2.000 do 20.000 kuna.

Kandidati za splitskog gradonačelnika su Zoran Đogaš (HDZ/HSS-a), Ante Franić, nezavisni, odnosno kandidat grupe birača, Željko Kerum (HGS-a), Josip Markotić (Most), Davor Matijević (SDP), Ivica Puljak (Centar), Kristina Vidan (Pametno za Split i Dalmaciju), Tamara Visković (Možemo!/Nova ljevica) i kandidat Domovinskog pokreta (DP) Aris Zlodre.

Za Gradsko vijeće, koje ima 31 vijećnika natječu se liste Centra, koalicije DP/HDS/HSP i Hrvatskih suverenista, kandidacijska lista grupe birača koju nosi Ante Franić, lista HDZ/HSS-a, lista HNS/Laburisti, Motova lista, lista političke platforme Možemo i Nove ljevice, potom lista Nezavisne liste mladih i HSLS-a, lista Pametno za Split i Dalmaciju, lista SDP/HSU-a te lista Hrvatske građanske stranke.

