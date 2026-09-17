Splitski 'Mad Max' poručio nakon izlaska iz pritvora: 'Ne vjerujte svemu što pročitate'

Splitski influencer Adrian Petričević, najpoznatiji pod imenom "splitski Mad Max", pohvalio se pratiteljima da je izašao iz pritvora gdje je završio zbog sumnje u nepravilnosti povezane s polaganjem vozačkog ispita.

- Evo nas na slobodi, udišemo čisti zrak. Nemojte vjerovati sve što pročitate - poručio je na društvenim mrežama.

Foto: instagram

Podsjetimo, splitska policija kazneno je prijavila 29-godišnju instruktoricu vožnje i Adriana Petričevića (26) zbog sumnje da su u dogovoru lažirali podatke tijekom polaganja vozačkog ispita.

Na temelju neistinito prikazanih podataka u knjižici kandidata, 26-godišnjak je stekao uvjete za prijavu i polaganje vozačkog ispita i ishođenje vozačke dozvole, a po položenom ispitu je vlastoručno potpisanim zahtjevom ishodio vozačku dozvolu B kategorije. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja oboje su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku – naveli su iz policije.

Poznat javnosti

Petričević je 2019. bio pravomoćno osuđen na 15 dana zatvora i 13 tisuća tadašnjih kuna kazne za 23 prometna prekršaja koja je počinio vozeći svoj motor Suzuki GSX R 1000. Tada je dobio i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od 10 mjeseci, a pravomoćno mu je bio oduzet i motor Suzuki, odnosno njegova, kako ju je zvao, "Suza".

Prije pet godina, pak, ostao je bez vozačke dozvole jer mu je splitska PU istu poništila na temelju devet skupljenih negativnih bodova. Bez vozačke je bio iduće dvije godine, no to ga nije spriječilo da i dalje vozi, pa je krajem srpnja 2023. godine, dok mu je još na snazi bila zabrana vožnje, uhićen u 1.30 u noći u Ulici Domovinskog rata na motociklu.