Splitski policajci dječaka (16) vezali lisicama i tjerali da trči

Splitski policajci su prilikom pretrage terena netom nakon nedavne pljačke pošte 16-godišnjaka su svezali lisicama, polegli na pod i navodno tjerali da trči da vide podsjeća li ih na pljačkaša, piše Index.

Dogodilo se to oko 22 sata 2. siječnja, dva sata nakon što je opljačkana pošta u Ulici Domovinskog rata. Otac dječaka koji je čuo da se nešto događa izašao je na ulicu i vidio da policija drži njegova sina. Objašnjavao im je da je njegov sin izašao iz stana deset minuta ranije i da nije moguće da je on pljačkaš, a pustili su ga kad je jedan od policajaca koji je vidio pljačkaša rekao da to ipak nije on.

Otac 16-godišnjaka je podnio predstavku Odjelu za zakonitost postupanja PU splitsko-dalmatinske te slučaj sada ispituje vrh splitske policije.

Podsjetimo, nakon što je ista pošta opljačkana 29. prosinca policija je uz pretpostavku da bi se zločin mogao ponoviti na toj lokaciji bila pripremila zasjedu. 2. prosinca pljačkaš je oko 19.50 ušao u poštu, zaprijetio dvjema zaposlenicama i otuđio nepoznat iznos novca.

Tri policajca su ga čekala ispred pošte no nisu ga uspjeli savladati. Pljačkaš je najprije hinio da će se predati no onda je naglo počeo trčati prema obližnjem hotelu i zamakao između ulica. U bijegu ga nisu omeli ni ispaljeni hici upozorenja policajaca.

Policiji je dječak bio sumnjiv jer je imao kapuljaču i slušalice. Iz policije su za Index kazali kako njihovi službenici u prvom trenutku nisu mogli znati da ima tek 16 godina i da ga ne smiju vezivati. Sve će ispitati te će se utvrditi ima li osnova za pokretanje stegovnog postupka protiv službenika koji su sudjelovali u privođenju.