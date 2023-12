Splitsko izdanje KOMferencije nadmašilo je sva očekivanja

U Splitu je započelo dugo iščekivano 22. izdanje HUOJ-eve KOMferencije, najvažnije regionalne manifestacije koja okuplja stručnjake iz područja odnosa s javnošću, komunikacija i medija. Nakon punih 20 godina čekanja KOMferencija je ponovno stigla u Split, i to u svojem najsjajnijem izdanju do sad. U četvrtak 30. studenoga, program je u Hotelu Ambasador uvodnim predavanjem otvorio dr. Matt Carter, generalni direktor konzultantske tvrtke Message House, nakon kojeg su prvi put uživo proglašeni dobitnici prestižnih međunarodnih nagrada „the!award“ za najuspješnije komunikacijske projekte iz zemalja regije. U petak 1. prosinca, nastavak programa u Hrvatskom domu Split otvorio je dr. Dejan Verčič, profesor na Sveučilištu u Ljubljani i partner u društvu Herman & partneri. Okupivši više od 500 međunarodnih stručnjaka u sklopu bogatijeg i međunarodnijeg programa nego ikad prije, ovogodišnje izdanje KOMferencije nametnulo se kao najuspješnije dosad, a HUOJ, Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija suglasni su u namjeri da se ova važna manifestacija zadrži u Splitu i u godinama koje slijede.

„Istina je da se odnosima s javnošću može bilo tko baviti, ali tako je od početka. Na nama je da pronađemo načine na koje ćemo predstavljati to što jesmo i čime se bavimo. Zato postoje i ovakve nagrade koje su ovom prigodom uručene najboljim primjerima dobre prakse. Moramo biti svjesni da je obrazovanje iznimno važno, a ono što trenutno nudimo mladim generacijama je na razini sredine prošlog stoljeća i sama forma podučavanja je 'sjedi, slušaj, uči'. Trebamo nove oblike pismenosti kako bismo mogli funkcionirati u društvu, a to će sada postati vidljivo s umjetnom inteligencijom“, najavio je dr. Dejan Verčič, profesor na Sveučilištu u Ljubljani i partner u društvu Herman & partneri u svom uvodnom predavanju pod nazivom „Živimo u zanimljivim vremenima“.

Seriju panel rasprava prigodno je otvorilo upravo troje Splićana. Zanimljivu i duhovitu raspravu pod nazivom „Po` ure torture“ vodili su influencerica i televizijska zvijezda Marijana Batinić, nekadašnja blogerica i producentica, Petra Nižetić Mastelić i glazbenik i (teksto)pisac i TBF-ovac Saša Antić. Veliki interes publike u nastavku programa zaplijenila je Anne Marie Brady, voditeljica brenda Norveške iznimno zanimljivim i za domaće stručnjake korisnim predavanjem pod nazivom Autentičnost u brendiranju nacije – Norveška.

„Norveška i Hrvatska su male zemlje, ograničenih resursa i jedino suradnjom unutar zemlje i s drugim zemljama možemo postati konkurentni. Naša sposobnost da dijelimo znanje i učimo jedni od drugih je ono što nas čini snažnijima. Zato na brendiranju Norveške toliki naglasak stavljamo na zajedništvu i dijeljenju resursa, znanja i iskustva.“, istaknula je Brady.

A riječi je bilo i o progresivnim trendovima na globalnoj političkoj sceni. O feminizmu kao vanjskoj politici razgovarali su Veleposlanik Njemačke u Hrvatskoj dr. Christian Hellbach, veleposlanica Kanade u Hrvatskoj Jessica Blitt i rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić-Samardžija pod moderatorskom palicom Hrvoja Krešića s NOVE TV. S druge strane „Istinu o trapu“ kao vodećem žanru u popularnosti među generacijom Z, prokomentirao je jedan od omiljenih mladih glazbenika na domaćoj sceni Hiljson Mandela.

„Drago mi je sudjelovati na KOMferenciji jer je podrška mainstream medija uvijek dobrodošla. Super je iskoristiti svaku priliku za ozbiljnije popričati pred ovakvom publikom o trapu i perspektivi sveukupnog žanra u sklopu modernizacije hrvatske glazbene scene“, poručio je Hiljson Mandela.

Izvrsnost regionalno prepoznatih projekata ocjenjivao je žiri od 12 članova iz zemalja regije, a činili su ga Maja Kalan Pongrac (u Ljubljanske mlekarne, grupa Lactalis), Radovan Klaić (Impressum komunikacije), Jernej Kovač (Ministarstvo gospodarstva, turizma i sporta), Anita Kovačič Čelofiga (Slovenska policija), Bojana Mandić (Komunikacijski laboratorij), Irena Miličević Vukoja (Media Marketing), Una Perović (IKEA South East Europe), dr. sc. Marijan Primorac (Sveučilište u Mostaru), Bojana Stanković (Smart Vision), Aida Salkić (BEYOND), dr. Tamara Vlastelica (Univerzitet u Beogradu), Majda Žujo (Podravka).

U kategoriji the! award za odnose s javnošću u s javnošću u udrugama i nevladinim organizacijama broncu je osvojio projekt EU climate pact, Europske komisije i Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri. U kategoriji the! award za odnose s javnošću za velika trgovačka društva, broncu su osvojili projekt We Believe in Success, NLB d.d.-a, Publicis Agency (MMS MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, d.o.o.,) 3 Dimenzija i projekt Raise the Bar Youth, Madison Consulting for Coca-Cola HBC Adria. U kategoriji the! award za odnose s javnošću za mala i srednja trgovačka društva srebro su osvojili projekti Priceless.com, Mastercarda i VAL GRUPE KOMUNIKACIJA d.o.o. te Sit&Meet – Genius Croats Walking Tour, Millenium promocije d.o.o. for TIME FRAME d.o.o. Zlato u the! award za društveno odgovorno poslovanje kategoriji osvojio je projekt Štampar in your neighborhood, Millenium promocije d.o.o. za Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, kao i projekt SLOVENIAN ZERO FOOD WASTE DAY, Lidl Slovenija i Taktik Agency. U istoj kategoriji, srebro je osvojio projekt Budi TU. Budi CE., PRODUKT PLATFORME d.o.o za ATLANTIC CEDEVITU i projektu Frame of Help, NLB-a & Internavti, dok je bronca pripala projektu Tvoj pogled na svet, Red Communication doo Belgrade for Roche i projektu Regional project „Family Support“, MK Groupe d.o.o. Zlato u kategoriji the! award za organizaciju i komunikaciju događanja osvojio je projekt Investor day, Saatchi & Saatchi Belgrade, dok je srebro pripalo Future Tense conference 2023, Komunikacijskog laboratorija d.o.o. za Future Tense Conference, kao i projektu 20th Anniversary of Schneider Electric in Serbia, Represent Communications za Schneider Electric Srbija. Srebro u kategoriji the! award za digitalnu komunikaciju pripalo je projektu Online Brainiacs, Taktik, Communication management agency za A1 Slovenija i A1 Slovenija. Bronce u ovoj kategoriji osvojili su projekti V for Vagina, 404 agency za Libresse te Sigurnije sutra, IMPRESSUM COMMUNICATIONS AGENCY za CROATIAN INSURANCE BUREAU.

Mario Aunedi Medek, predsjednik HUOJ-a, Jerko Trogrlić, predsjednik Organizacijskog odbora KOMferencije i Andrea Čović Vidović, programska direktorica KOMferencije posebnu su zahvalu uputili Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj podršci pri organizaciji, izrazivši pritom želju da ova središnja konferencije domaće komunikacijske struke ostane u Splitu i u nadolazećim godinama. Prilika je to za daljnji razvoj struke na području Dalmacije te kvalitetnu razmjenu znanja i iskustva na široj nacionalnoj i regionalnoj razini, a upravo se Split pokazao kao idealna lokacija za to.