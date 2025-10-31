Obavijesti

Spomen-područje Jasenovac: Osuđujemo svaki pokušaj povijesnoga revizionizma

Memorijalni centar Jasenovac

Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac poručila je u petak da osuđuje svaki pokušaj povijesnog revizionizma, reagirajući na okrugli stol o žrtvama Jasenovca

Okrugli stol je, podsjetimo, održan 28. listopada u Hrvatskom saboru u organizaciji DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista.

"S obzirom na to da smo zaprimili niz medijskih upita o događaju koji se održao u Hrvatskom saboru, ističemo da Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac nije politička, već memorijalna, kulturna i znanstvena ustanova koja prezentira znanstveno utemeljene i istražene podatke i činjenice. Stoga, ne komentiramo izjave i inicijative političara koje su političkog, a ne znanstvenog ili stručnog karaktera", objavljeno je na stranicama ustanove čija je v.d. ravnateljica Sara Lustig.

REVIZIONIZAM Srpsko narodno vijeće prijavit će sudionike skupa o Jasenovcu: 'Umanjuju žrtve zločina NDH'
Srpsko narodno vijeće prijavit će sudionike skupa o Jasenovcu: 'Umanjuju žrtve zločina NDH'

Istodobno, dodaju, "radi očuvanja povijesne istine i dostojanstva žrtava i njihovih obitelji", osuđuju svaki pokušaj revizionizma u odnosu na karakter ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac te svako poricanje ili umanjivanje masovnih ubijanja Srba, Roma, Židova, Hrvata, pripadnika drugih naroda i onih koji su se suprotstavili ustaškom režimu.

Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac u objavi ističe da raspolaže javno dostupnim i dokumentiranim popisom žrtava koji se kontinuirano ažurira u skladu s međunarodno utvrđenom metodologijom, čime doprinosi "njegovanju kulture sjećanja u Hrvatskoj, ali i zaštiti zemlje od velikosrpske propagande koja i dalje barata neistinitim informacijama o broju žrtava".

Okrugli stol na kojem su sudionici negirali broj žrtava prema popisu JUSP Jasenovac i počinjene zločine izazvao je proteklih dana niz osuda u javnosti.

