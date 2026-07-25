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VANDALIZIRANJE ANTIFAŠIZMA PLUS+

Spomenici NOB-u su prava djela umjetnosti! Uništavaju ih svake godine! Ovo je priča o njima...

Piše Bojana Mrvoš,

Gotovo 220 tisuća hrvatskih građana, boraca NOB-a i žrtava fašizma, poginulo je i ubijeno u Drugom svjetskom ratu. Njima u čast podignuto je 6000 spomenika. Uništena je polovica. Vandalima nitko ne staje na kraj

Po tko zna koji put u Splitu je ovih dana vandalizirana spomen-ploča na Plokitama, mjestu osnivanja Prvog splitskog partizanskog odreda. Ploča je dosad razbijana i bezbroj puta išarana ustaškim znakovljem, pod kojim je Ante Pavelić Mussoliniju predao Dalmaciju i Primorje, Gorski kotar, veliki dio Hrvatske, a Mađarima dao Međimurje. U odredu, formiranom 11. kolovoza 1941., bilo je 66 mladih dragovoljaca - hrvatskih radnika i studenata. U skorom okršaju s Talijanima i ustašama šestorica su poginula, 21 je poslije okršaja strijeljan kraj Sinja, a ostali su zarobljeni i odvedeni u talijanske logore.

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