Proputovao sam puno po svijetu u ovom poslu. I ne, nisam vidio da igdje zaštitari čuvaju spomenike. Osim nedavno u SAD-u, kad su izbili masovni neredi.

Kaže nam to jedan direktor zaštitarske tvrtke koji je godinama u tom poslu. Pa se retorički pita: “Pa kakva smo mi država da Spomenik domovini, koji bi trebao biti ponos svih građana, moraju čuvati zaštitari od istih tih građana?”. I odmah odgovara: “Ali valjda je to tako kod Bandića i kad on gradi...”.

Čitatelji su nam poslali noćne fotke na kojima se vide zaštitari koji dežuraju kraj nedavno otkrivenog Spomenika domovini. Postoji i civilni automobil zaštitara, ali i onaj sa službenim oznakama Bilić-Erić Security. To je tvrtka koja je u konzorciju s još dvije tvrtke dobila i ove godine posao od 125 milijuna kuna čuvanja gradske imovine. Jedan od suvlasnika tvrtke je Matija Jozić, suprug zagrebačke pročelnice za gospodarstvo Mirke Jozić. Kako već imaju ugovore, zaštitare na spomeniku, prema neslužbenim informacijama iz Grada, nije potrebno dodatno plaćati.

Za zaštitu Spomenika domovini, Grad Zagreb je naručio i četiri kamere u visokoj rezoluciji od King ICT-a za 336.000 kuna s PDV-om.

Kako saznajemo, one još nisu isporučene i montirane pa će zaštitari biti tamo 24sata dnevno dok ne stignu nove kamere.

Spomenik domovini stajao je čak 34,7 milijuna kuna i napravljen je po zamisli arhitekta Nenada Fabijanića. Ima ispod sebe ugrađenu i strojarnicu te stroj za izmaglicu vrijedan 766.000 kuna. Skupi spomenik Tuđmanu, koji je u blizini, već je bio gađan jajima i išaran.