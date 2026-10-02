Spor oko 2,7 milijardi dolara! Hrvatska traži vojnu imovinu, Crna Gora: Nismo dobili zahtjev!

Crnogorski šef diplomacije Ervin Ibrahimović rekao je u petak da do njega nikada nije stigao zahtjev službenog Zagreba za potraživanja vrijedna 2,7 milijardi dolara te da bilateralna pitanja Crne Gore i Hrvatske treba odvojiti od pristupnog procesa te države Europskoj uniji (EU). Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman rekao je u četvrtak da brod “Jadran” nije jedina imovina koju Hrvatska traži od Crne Gore te da službeni Zagreb ima dokumentaciju koja dokazuje da je riječ o imovini vrijednoj više od 2,7 milijardi dolara.

Ibrahimović je na konferenciji za novinare kazao da ga je, kada je prije nepune četiri godine preuzeo dužnost ministra vanjskih poslova, na stolu dočekalo desetak otvorenih pitanja.

“Tada to pitanje nije bilo na stolu i sada ga nisam dobio na stol“, rekao je Ibrahimović.

On je podsjetio da otvorena pitanja između dviju država postoje više od tri desetljeća, navodeći da je Crna Gora u posljednjih nekoliko godina ostvarila značajan napredak u bilateralnim odnosima s Hrvatskom.

„Idemo korak po korak i blizu smo rješavanja mnogih otvorenih pitanja koja su do prije tri-četiri godine bila daleko i od pomisli da se mogu završiti“, kazao je Ibrahimović. Naglasio je kako smatra da bilateralna pitanja treba odvojiti od pristupnog procesa Crne Gore Europskoj uniji.

„Bilateralna pitanja rješavamo kroz bilateralne kontakte, a ovaj naš pregovarački proces treba ići ispunjavanjem reformi i svega ovoga što nas čeka na ovom putu“, kazao je Ibrahimović.

On je rekao da očekuje da se sva pitanja rješavaju kroz kontinuirani razgovor i dogovor, ističući da je Hrvatska važan partner Crne Gore na putu prema EU. Dodao je kako vjeruje “da će Hrvatska nastaviti biti jedan od najsnažnijih mostova između Crne Gore i Europe“.

Među otvorenim pitanjima između Crne Gore i Hrvatske su vlasništvo nad školskim brodom „Jadran“, odšteta hrvatskim zatočenicima u nekadašnjem logoru Morinj, pitanja sukcesije vojne imovine te povrat imovine hrvatskim državljanima u Crnoj Gori.

Vlade dviju država osnovale su povjerenstva za rješavanje dijela tih pitanja, a crnogorski ministar obrane Dragan Krapović sudjelovat će 9. listopada u Zagrebu na prvom sastanku crnogorskog i hrvatskog povjerenstva posvećenom statusu školskog broda „Jadran“ i drugim pitanjima sukcesije vojne imovine.

Grlić Radman je rekao u srijedu tijekom polaganja vijenaca na spomen ploču u nekadašnjem logoru Morinj da Hrvatska od Crne Gore ne potražuje samo školski brod „Jadran“, nego i drugu vojnu imovinu vrijednu više od 2,7 milijardi dolara.

Kazao je da Zagreb posjeduje interaktivne mape i dokumentaciju o vojnoj imovini te naveo da je Hrvatska 31. svibnja 1990. imala oko 207 plovila, a Crna Gora tridesetak, dok je godinu poslije, po njegovim riječima, odnos bio obrnut. Među nestalom imovinom spomenuo je vojne brodove, podmornice i vojnu bolnicu.