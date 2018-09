'Sporazum o izlasku Britanije iz EU za šest do osam tjedana'

Glavni pregovorač Europske unije za brexit Michel Barnier poručio je kako se u narednih šest do osam tjedana može očekivati sporazum o izlasku Velike Britanije iz tog saveza, a da je izgradnja snažnog partnerstva nakon razvoda u zajedničkom interesu obiju strana.

Barnier je na panelu na temu britanskog izlaska u sklopu Bledskog strateškog foruma pokazao dokument o pregovorima Bruxellesa i Londona, ustvrdivši kako je većina otvorenih pitanja označena zelenom bojom, što znači da je postignut sporazum.

"Oko 80 posto sadržaja je dogovoreno, pa nismo daleko od konačnog sporazuma", rekao je Barnier, zaključivši kako se dogovor može očekivati u narednih 6 do 8 tjedana.

Velika Britanija je odredila 29. ožujka iduće godine kao datum izlaska, što znači da se sporazum mora postići do studenog jer ga poslije moraju ratificirati britanski i Europski parlament, zaključio je Francuz.

Dvije Irske

Jedna od najvećih prepreka dogovoru i dalje je pitanje buduće regulacije granice između Republike Irske, članice EU, i Sjeverne Irske, dijela Ujedinjenog Kraljevstva.

Barnier je podsjetio kako je sporazum na Veliki petak, postignut prije dvadeset godina, dovršio sukobe između irskih protestanata i katolika i stvorio temelje za stabilnost i suradnju dviju Irski koje postoje danas i koje su podržane europskim sredstvima.

Francuz je upozorio da to treba sačuvati kako ne bi došlo do novih kriza, no ustvrdio je kako će nakon brexita definitivno postojati granica između dvije države koja je danas nevidljiva.

Barnier je pojasnio kako Europska unija mora imati kontrole na vanjskim granicama kako bi se zaštitili potrošači i proizvođači i ukinule unutarnje granice, zbog čega je to nužno i u Sjevernoj Irskoj.

Naglasio je kako mu je cilj "detraumatizacija" graničnih kontrola, odnosno slanje poruke da one neće dovesti do značajnijeg razdvajanja dviju Irski jer određene vrste provjera, poput onih veterinarskih, na granicama dviju država već postoje.

Kao još jedno od najtežih pitanja spomenuo je oznake zemljopisnih porijekla kojih EU ima oko 3 tisuće.

Suradnja EU i UK

Bivši francuski ministar vanjskih poslova na panelu je naglasio kako iznimno žali zbog britanske odluke. Prisjetio se kako mu je jedno od prvih izlazaka na biračko mjesto bio referendum o ulasku Ujedinjenog Kraljevstva, Irske, Danske i Norveške u EU 1972.

"U brexitu nema pobjednika. To je negativan proces bez dodane vrijednosti", rekao je Barnier.

Ukazao je na to kako napuštanje EU-a znači i izlazak iz 750 međunarodnih sporazuma, navevši kao primjer onaj o avijaciji koji mora biti ponovno ispregovaran kako bi "britanski zrakoplovi mogli sletjeti u Sloveniji, a slovenski u Velikoj Britaniji".

Izrazio je ogromno poštovanje prema toj državi, pa i premijerki Theresi May, te naglasio kako je u zajedničkom interesu da dvije strane dugotrajno grade snažno partnerstvo. Poručio je i kako europski političari trebaju proučiti zašto se 53 posto Britanaca odlučilo za izlazak, te nešto naučiti iz toga.

Govoreći o budućnosti Unije Barnier je naglasio kako taj savez nauči poruku iz svake krize, poput one financijske iz 2008. i 2009. nakon čega je Europa izmijenila svoje financijske mehanizme.

"Moramo biti zajedno ako želimo biti suvereni" jer države same nisu dovoljno jake da se odupru utjecajima svjetskih sila, zaključio je Barnier.