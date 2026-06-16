'Nemam pojma o tome. Čini mi se da se kolega, koji je dobio privilegij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik treba baviti poslom za koji je zadužen', rekao je Plenković u svibnju
SPORNA KANDIDATURA Visoki časni sud HDZ-a donio odluku o kazni za Tomislava Sokola
Visoki časni sud HDZ-a donio je odluku vezanu za Tomislava Sokola koji je javno kritizirao zagrebačku organizaciju HDZ-a, vezano za kandidaturu svoje supruge u organizaciji Zajednice žena stranke. Sokol je dobio ukor i oduzeto mu je članstvo u Nacionalnom odboru. Nije izbačen iz stranke, doznaje RTL Danas.
Sokol je tvrdio da mu je supruga odustala od kandidature zbog pritiska ljudi na pozicijama u HDZ-u. Andrej Plenković u svibnju je rekao da ne zna o čemu je riječ i da bi se europarlamentarac trebao baviti svojim poslom.
"Nemam pojma o tome. Čini mi se da se kolega, koji je dobio privilegij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik, jer smo i gospođa Šuica i ja prepustili mandate..., treba baviti poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu. Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga gospodin Marko Pavić, sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u. Takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti samo netko tko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreliji", rekao je Plenković. Napomenuo je i da je to "potpuno nebitna tema bilo kome drugom osim njima dvoje" te odbacio tvrdnje da je netko bio spriječen kandidirati se.
"Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutarstranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo isti sentiment jer sam i ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan. Snažni i nepobjedivi HDZ i moja je želja, a radom na Zakonu o kritičnim lijekovima koji će transformirati EU tržište lijekova i Zakonu o ubrzanju industrije koji je trenutno najvažniji zakonski prijedlog na EU agendi mislim da doprinosim našoj stranci i njezinom ugledu u europskim institucijama", navodi Sokol.
"Posebno me raduje to što predsjednik nije imao pritužbi na programatske stvari u mom intervjuu, a o čemu sam puno više govorio nego o unutarstranačkim odnosima, što mi potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu", dodaje eurozastupnik.
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