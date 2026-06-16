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SPORNA KANDIDATURA Visoki časni sud HDZ-a donio odluku o kazni za Tomislava Sokola

Piše 24sata,
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SPORNA KANDIDATURA Visoki časni sud HDZ-a donio odluku o kazni za Tomislava Sokola
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Foto: Luka Batelic/PIXSELL

'Nemam pojma o tome. Čini mi se da se kolega, koji je dobio privilegij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik treba baviti poslom za koji je zadužen', rekao je Plenković u svibnju

Visoki časni sud HDZ-a donio je odluku vezanu za Tomislava Sokola koji je javno kritizirao zagrebačku organizaciju HDZ-a, vezano za kandidaturu svoje supruge u organizaciji Zajednice žena stranke. Sokol je dobio ukor i oduzeto mu je članstvo u Nacionalnom odboru. Nije izbačen iz stranke, doznaje RTL Danas. 

Sokol je tvrdio da mu je supruga odustala od kandidature zbog pritiska ljudi na pozicijama u HDZ-u. Andrej Plenković u svibnju je rekao da ne zna o čemu je riječ i da bi se europarlamentarac trebao baviti svojim poslom.

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"Nemam pojma o tome. Čini mi se da se kolega, koji je dobio privilegij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik, jer smo i gospođa Šuica i ja prepustili mandate..., treba baviti poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu. Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga gospodin Marko Pavić, sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u. Takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti samo netko tko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreliji", rekao je Plenković. Napomenuo je i da je to "potpuno nebitna tema bilo kome drugom osim njima dvoje" te odbacio tvrdnje da je netko bio spriječen kandidirati se.

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Zagreb: Radni sastanak Plenkovića i kandidata s liste HDZ-a za europske izbore s glavnim tajnikom EPP-a Thanasisom Bakolasom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutarstranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo isti sentiment jer sam i ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan. Snažni i nepobjedivi HDZ i moja je želja, a radom na Zakonu o kritičnim lijekovima koji će transformirati EU tržište lijekova i Zakonu o ubrzanju industrije koji je trenutno najvažniji zakonski prijedlog na EU agendi mislim da doprinosim našoj stranci i njezinom ugledu u europskim institucijama", navodi Sokol. 

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"Posebno me raduje to što predsjednik nije imao pritužbi na programatske stvari u mom intervjuu, a o čemu sam puno više govorio nego o unutarstranačkim odnosima, što mi potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu", dodaje eurozastupnik. 

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Komentari 2
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