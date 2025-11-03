Sporni izbori: Samia Hassan prisegnula za čelnicu Tanzanije

Hassan, koja je došla na vlast 2021. nakon smrti svog prethodnika, proglašena je pobjednicom prošlotjednih izbora s 97,66% glasova. S crvenom maramom na glavi i tamnim naočalama, Hassan je položila je prisegu na svečanosti u vojnoj bazi u administrativnom glavnom gradu Dodomi.

Šezdesetpetogodišnja Hassan imala je otvoreni put za pobjedu nakon što su dvije vodeće oporbene stranke isključene iz predsjedničke utrke te su njezini suparnici bili kandidati iz manjih stranaka.

Tundu Lisu, glavni oporbeni čelnik, nalazi se u zatvoru zbog optužbi za izdaju, koje odbacuje.

Jedini drugi ozbiljni kandidat, Luhaga Mpina, diskvalificiran je zbog pravno tehničkih razloga.

Zbog isključena kandidata glavnih oporbenih stranaka izbili su žestoki prosvjedi tijekom kojih su zapaljene vladine institucije. Policija je reagirala suzavcima i pucnjavom, javili su očevici.

Glavna oporbena stranka tvrdi da je u prosvjedima ubijeno više stotina ljudi u Dar es Salamu i Mwanzi. UN je priopćio da može potvrditi najmanje 10 mrtvih.

Vlada odbacuje brojke o stotinama mrtvih kao "uvelike pretjeranim".

Europski parlament oštrim je riječima osudio izbore u Tanzaniji tvrdeći da "nisu bili niti slobodni niti pošteni".

EP je predstavio vrlo turobnu sliku izbornog procesa u Tanzaniji, optuživši vlasti za zastrašivanje, cenzuru i sustavno razaranje građanskih sloboda uoči glasanja.