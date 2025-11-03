Obavijesti

News

Komentari 0
IZBILI NEREDI

Sporni izbori: Samia Hassan prisegnula za čelnicu Tanzanije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sporni izbori: Samia Hassan prisegnula za čelnicu Tanzanije
Foto: PRESIDENTIAL PRESS UNIT/REUTERS

Tanzanijska predsjednica Samia Suluhu Hassan u ponedjeljak je prisegnula na svoj mandat nakon što je uvjerljivo pobijedila na izborima koji su izazvali prosvjede diljem zemlje s desecima mrtvih

Hassan, koja je došla na vlast 2021. nakon smrti svog prethodnika, proglašena je pobjednicom prošlotjednih izbora s 97,66% glasova. S crvenom maramom na glavi i tamnim naočalama, Hassan je položila je prisegu na svečanosti u vojnoj bazi u administrativnom glavnom gradu Dodomi.

Šezdesetpetogodišnja Hassan imala je otvoreni put za pobjedu nakon što su dvije vodeće oporbene stranke isključene iz predsjedničke utrke te su njezini suparnici bili kandidati iz manjih stranaka.

Tundu Lisu, glavni oporbeni čelnik, nalazi se u zatvoru zbog optužbi za izdaju, koje odbacuje.

Jedini drugi ozbiljni kandidat, Luhaga Mpina, diskvalificiran je zbog pravno tehničkih razloga.

PETERO MRTVIH? Neredi u Tanzaniji: Prosvjedi nakon izbora, policija pucala na prosvjednike i bacala suzavac
Neredi u Tanzaniji: Prosvjedi nakon izbora, policija pucala na prosvjednike i bacala suzavac

Zbog isključena kandidata glavnih oporbenih stranaka izbili su žestoki prosvjedi tijekom kojih su zapaljene vladine institucije. Policija je reagirala suzavcima i pucnjavom, javili su očevici.

Glavna oporbena stranka tvrdi da je u prosvjedima ubijeno više stotina ljudi u Dar es Salamu i Mwanzi. UN je priopćio da može potvrditi najmanje 10 mrtvih.

Vlada odbacuje brojke o stotinama mrtvih kao "uvelike pretjeranim".

Europski parlament oštrim je riječima osudio izbore u Tanzaniji tvrdeći da "nisu bili niti slobodni niti pošteni".

EP je predstavio vrlo turobnu sliku izbornog procesa u Tanzaniji, optuživši vlasti za zastrašivanje, cenzuru i sustavno razaranje građanskih sloboda uoči glasanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'
MJEŠTANI I DALJE U ŠOKU

Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'

Danima nakon tragedije u kojoj je ubijen Aleš Šutara mještani su i dalje šokirani. Romi smatraju da policija ima krivog čovjeka. 'Moj sin to nije napravio', kaže majka osumnjičenog za ubojstvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025