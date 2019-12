Sport Vision predblagdanska rasprodaja se vraća

Na jednom mjestu možeš pronaći modele obuće i odjeće iz naše ponude na velikim popustima! Nemoj propustiti totalnu Sport Vision rasprodaju po nikad nižim cijenama.

Iskoristi priliku i na vrijeme posjeti rasprodaju na Velesajmu. Pronađi svoj broj omiljenog modela iz ponude poznatih svjetskih brandova kao što su Nike, Adidas, Under Armour, New Balance, Reebok, Champion, Umbro, Ellesse, Converse, Helly Hansen, Lotto, Slazenger, Lonsdale, Brugi, Icepeak, Action, Arena, Timberland, Kander, Cocomo, Athletic, Sergio Tacchini i Mizuno.

U ponudi obuće pronađi tenisice i čizme, a u ponudi odjeće, po niskim cijenama možeš pronaći jakne, trenirke, majice dugih i kratkih rukava, majice s kapuljačom, hlače i još mnogo toga.

Na rasprodaji se nalazi i velik dio dječjeg asortimana, pa je ovo odlična prilika za nabaviti sve za mališane. Osim toga, na rasprodaji možeš pronaći ruksake, role i ostalu opremu.

Za sve one koji se spremaju na skijanje, po niskim cijenama možeš nabaviti jakne, hlače, kape, šalove, rukavice i još mnogo toga.

Iskoristi priliku za kupovinu sportskih Božićnih poklona ili jednostavno osvježi svoj ormar, a shoppingirati možeš od 4. do 8.12. od 10 do 20h. Vidimo se!

