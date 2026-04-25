Sportske i Pokemon kartice od jednog eura do nekoliko tisuća: 'Ronalda ne dam ispod 5000 €'

Treći po redu Zagreb Card Show, najveće okupljanje kolekcionara sportskih kartica, TCG (Trading Card Games) karata, sličica i ostale srodne memorabilije u regiji posjetilo je više od 1800 ljudi. U zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn bilo je izlagača iz Mađarske, Slovenije, Velike Britanije, Italije, Srbije, Makedonije, ali i iz cijele Hrvatske.

- Počeo sam skupljati za unuka koji je s pet godina počeo igrati nogomet i bio zaluđen nogometom. Igraju hrvatsku ligu, kadetsku u nedjelju ujutro u Bjelovaru. Sad u zadnje vrijeme ja skupljam, on ni ne gleda. Imam pet živih albuma, strava - rekao nam je Vladimir, koji je iz Osijeka doputovao u Zagreb kako bi pronašao kartice i sličice koje mu nedostaju.

U posebnoj staklenoj vitrini kolekcionar iz Zagreba izložio je sportske kartice iz, kako kaže, nekih skupljih i teško dobavljivih kolekcija. Među njima smo vidjeli potpisanu karticu Luke Modrića, Christiana Ronalda i mnogih drugih.

- Najviše se ciljaju neki autogrami ili neke, možda rijetke numerirane kartice - kazao je. Zanimalo nas je koliko traži za njih.

- Recimo, ovaj Ronaldo, ne bih ga dao za manje od 5000 eura. Isto kao ovaj box iza, ne bih ga dao ispod 5000 jer ih nema više nigdje u svijetu. To su neke posebne stvari. Unutra je 11 kartica, svih 11 su potpisane, a ne zna se što je unutra - kazao je izlagač.

Nešto drugačiju ponudu ima i Brad iz Texasa, koji živi u Zagrebu. Na njegovom štandu mogle su se naći vintage sportske kartice koje su izlazile još sredinom prošlog stoljeća.

- Godinama skupljam bejzbolske kartice i kartice američkog nogometa. Neke su mi došle iz Amerike. Naravno, puno drugih stvari sam ili kupio u Velikoj Britaniji ili sam imao sreće da ih pronađem ovdje u Hrvatskoj. Neke poput crvenih kartica ili čajnih kartica koštaju tri za 1 euro, a ove u vitrini su skuplje. Recimo Mickeyja Mantle je 500 eura - rekao nam je Brad.

Uz njegov štand zatekli smo i kupca koji je uzimao više od desetak kartica.

Zagreb Card Show okupio ljubitelje karata u Hilton Garden Innu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

- Ovo su kartice koje su izlazile sa žvakaćim gumama. Nisam ih nikad prije vidio, nisam imao priliku - kazao je.

Od sportske memorabilije Brad ima mini kacigu za američki nogomet, s potpisima bivših zvijezda ovog sporta, Troya Aikmana i Emmitta Smitha.

- Dolazi s certifikatom autentičnosti, kao i kolekcionarskom karticom koja prikazuje oba igrača. To sam donio sa sobom iz SAD-a - otkrio je.

Drago iz Varaždina na štand je donio i kolo sreće na kojemu su posjetiteljima za uloženih pet eura mogli osvojiti nagradu i do 250 eura. Najskuplja karta koju je imao stoji 4200 eura, najskuplji Buster Box 2200 eura. Karte je počeo skupljati iz hobija, a planira otvoriti web shop.

Pričali smo i s Markom Zrinjanom, dopredsjednikom Udruge sakupljača sličica Hrvatske, koja se zove 'Imam, imam, nemam'.

- Osnovani smo 2021. godine i od tada provodimo razne aktivnosti. Prije svega, to je promocija našeg hobija, sakupljanja sličica, kartica. Pokrenuli smo neke sajmove, pokrenuli smo nabavu, paketiće sličica, nabavu repromaterijala za sakupljanje. Imamo preko 400 članova. Svaki ponedjeljak razmjenjujemo. Pokrenuli smo jednu jako zanimljivu priču koja ide preko granica Hrvatske. Imamo neke članove izvan Hrvatske i nadamo se nastaviti - kazao nam je Zrinjan.

Skupljaju sve što izdaje Panini i Topps, uglavnom je to nogomet, a aktivnost im je najjača tijekom svjetskih, europskih prvenstava jer je tada najveća fluktuacija članova.

Ivan Gašpert, jedan od organizatora, rekao nam je da je interes za sajam bio vrlo velik. Došlo je gotovo dvije tisuće ljudi.

- Ove godine imamo veću ponudu nego prije dvije godine. Imamo puno veći asortiman, kako sportskih kartica, tako i izlagača u TCG proizvodima. Imamo izlagače iz cijele Hrvatske, ali i iz Mađarske, Slovenije, Velike Britanije, Italije, Srbije, Makedonije, tako da smo od onog prvog sajma, koji je već bio međunarodni, došli do toga da možemo reći kako je ovo zaista jedno veliko lijepo međunarodno događanje - rekao nam je.

Podsjetio je da je prošle godine bila jedna izuzetno velika kupoprodaja u iznosu od oko 70.000 eura za jednu karticu u nogometu.