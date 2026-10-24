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PORUKA SINDIKATA

SPPH: 'Zatvorski sustav je na rubu kolapsa, Habijan mora sazvati hitan sastanak'

Piše HINA,
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SPPH: 'Zatvorski sustav je na rubu kolapsa, Habijan mora sazvati hitan sastanak'
Zagreb: Ministar Damir Habijan predstavio Prijedloge uredbi o izobrazbi i zapošljavanju državnih službenika | Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Zaposlenici zatvorskog sustava zaslužuju istinu, sigurnost i konkretna rješenja, bez novih obećanja, poručuje sindikat u priopćenju naslovljenom "Zatvorski sustav na rubu kolapsa"

Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) pozvao je u subotu ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damira Habijana da zbog zabrinjavajućeg stanja u hrvatskim zatvorima sazove hitan sastanak sa svim sindikatima koji zastupaju zaposlene u zatvorskom sustavu.

- Smatramo da je jedini korektan, profesionalan i odgovoran potez ministra i odgovornih u zatvorskom sustavu, bez odgode i fige u džepu, sazvati hitan sastanak sa svim sindikatima koji zastupaju zaposlene u zatvorskom sustavu. Vrijeme je da se sjedne za stol, otvori stvarna statistika, prizna dubina problema i pokuša zajednički izradit plan za spas sustava - stoji u priopćenju objavljenom na facebook stranici sindikata.

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Zaposlenici zatvorskog sustava zaslužuju istinu, sigurnost i konkretna rješenja, bez novih obećanja, poručuje sindikat u priopćenju naslovljenom "Zatvorski sustav na rubu kolapsa".

Uz poruku - dosta je obećanja - potrebna su konkretna rješenja, sindikat navodi da se obraćaju "javnosti i nadležnim institucijama s dubokim osjećajem odgovornosti, ukazujući na zabrinjavajuće stanje i hrvatskim zatvorima koje se više ne može i ne smije gurati pod tepih".

- Godinama, kao na pokvarenoj traci, od odgovornih u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, slušamo iste priče i najave 'gradit ćemo nove zatvore, primat ćemo nove ljude, nikad više pravosudnih policajaca, donijet ćemo novi Zakon o pravosudnoj policiji' - stvarnost s kojom se pravosudni policajci i službenici svakodnevno susreću je potpuno drugačija - navodi Sindikat.

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Stvarnost na terenu pokazuje minimum do potpunog rasula, upozorava Sindikat te kao "gorke činjenice" među inim izdvaja "zatvoreničke sobe pretrpane do pucanja", izbacivanje namještaja "kako bi se po podu ugurali dodatni madraci", krevete "i po zatvoreničkim hodnicima" te nedostatak pravosudnih policajaca.

- Održivost zatvorskog sustava ne mjeri se uljepšanim priopćenjima, nego realnim uvjetima na terenu. Dok se javnosti prodaje priča o napretku a odgovorni bave PR-om i ponavljanjem istih naučenih rečenica, kriza više nije pitanje godina ili mjeseci, pitanje je dana i stvarnog kolapsa - poručuje Sindikat u pozivu ministru.

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Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) upozorio je danas da su tri medicinske sestre dale otkaz u posljednjih mjesec dana u Zatvoru u Zagrebu gdje zbog manjka zdravstvenog osoblja pravosudni policajci već pomažu u podjeli lijekova zatvorenicima.

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