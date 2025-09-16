Sprema se novi zakon, cestarina se neće moći plaćati gotovinom

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture namjerava predložiti novi Zakon o naplati cestarina, kojim bi se isključila mogućnost plaćanja cestarine u gotovini, a za sva teretna vozila i motocikle uvela obveza korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine.

Vlada je, navodi se u obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga Zakona o naplati cestarine, Nacionalnim planom za oporavak i otpornost predvidjela uvođenje elektroničkog sustava naplate cestarine.

- Navedeni elektronički sustav naplate cestarine temelji se na odabranim tehnologijama (a ne na svim tehnologijama koje su Direktivom 2019/520 i Zakonom o cestama dozvoljene), isključuje mogućnost plaćanja cestarine u gotovini i za sva teretna vozila i motocikle uvodi obvezu korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine, a što će omogućiti slobodan prometni tok, bez zaustavljanja vozila zbog naplate cestarine. Zbog slobodnog prometnog toka nužno je urediti pitanje nadzora plaćanja cestarine - stoji u tom obrascu koji je u javnom savjetovanju do 15. listopada.

Kako se između ostalog ističe, novim zakonom o naplati cestarine po prvi put će se uspostaviti jedinstveni sustav elektroničke naplate cestarine na cjelokupnoj mreži autocesta u RH.

Promjena koja se postiže je novi elektronički sustav naplate cestarine u Republici Hrvatskoj, temeljen na slobodnom prometnom toku, s mikrovalnom tehnologijom na frekvenciji 5,8 GHz i tehnologijom automatskog prepoznavanja registarskih pločica. Zakonom će se isključiti mogućnost da se korištenje autoceste plati u gotovini, što će posljedično smanjiti operativne troškove naplate cestarine. Sva teretna vozila i motocikli imat će obvezu korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine. Laka vozila do 3,5 tona nosivosti imat će mogućnost odabrati između korištenja uređaja u vozilu za elektroničku naplatu cestarine i prijave u sustav naplate cestarine za automatske prepoznavanje registarskih pločica, stoji u obrascu.

Koncesionari će, stoji dalje, u slučaju uvođenja elektroničke naplate cestarine ili znatne promjene postojećeg sustava elektroničke naplate cestarine, imati obvezu implementacije sustava u skladu s novim zakonom.

Iz Ministarstva dodaju da će se savjetovanje provesti zajedno sa Nacrtom prijedloga Zakona o naplati cestarine u trajanju od 30 dana putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja), kao dva odvojena savjetovanja.