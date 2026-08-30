Sprema se uklanjanje otpada u Gospiću, Samoboru, Pazinu...

Piše: Marina Bujan

Više od 220 divljih odlagališta otpada sanirano je posljednjih godina uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je za nove projekte sanacija ove godine osigurao dodatna tri milijuna eura i pozvao gradove, općine i županije da se do kraja godine jave na otvoreni poziv.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Što se to nalazi u silosu u Gospiću: 'Puni su i zidovi, za ovo još nema natječaja' | Video: Čitatelj 24sata

Fond je sredstva namijenio gradovima, općinama i županijama, kao i javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima prirode. Za sanaciju pojedinog divljeg odlagališta moguće je dobiti do 200.000 eura, pri čemu Fond, ovisno o prijavitelju, daje do 50 odnosno do 80 posto sredstava.

Javni poziv za sufinanciranje sanacija divljih odlagališta otvoren je do konca godine, rekli su Hini u Fondu.

- Nepropisno odbačen otpad nije samo ružna slika u prostoru, nego stvaran okolišni problem. Zato jedinicama lokalne samouprave želimo pomoći da takve lokacije što prije očiste, ali i da nakon sanacije poduzmu mjere kojima će spriječiti ponovno odlaganje otpada na tim prostorima - poručili su iz Fonda.

Zadnjih godina u sanacije uloženo oko 24 milijuna eura

Zagreb: Ilegalni deponij ispod nadvožnjaka između Svete Klare i Buzina | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija

Istaknuli su kako je u sanacije takvih lokacija kroz zadnjih nekoliko godina ukupno uloženo oko 24 milijuna eura, a od tog iznosa Fond je dao 16 milijuna eura. Sredstva Fonda mogu se koristiti za istražne radove i utvrđivanje količine i vrste otpada, izradu planova uklanjanja i geodetskih snimaka, izvođenje sanacijskih radova te za stručni nadzor.

Prihvatljivi su i troškovi uklanjanja otpada iz speleoloških objekata i s teško dostupnih lokacija, kao i postavljanje ograda, videonadzora, rampi i druge opreme kojom se onemogućuje ponovno odlaganje na očišćenim površinama.

Na divljim odlagalištima najčešće je bačen građevinski i glomazni otpad, stari namještaj, plastika, gume, električni i elektronički uređaji te druge vrste otpada koje se mogu predati u reciklažna dvorišta ili ovlaštenim sakupljačima.

Iako je uklanjanje otpada važan dio rješavanja problema, u Fondu kažu kako sama sanacija nije dovoljna ako se na očišćenim lokacijama otpad ponovno nastavi nepropisno odlagati. Zbog toga se od gradova i općina očekuje da, uz organiziranje odvoza, pojačaju nadzor i informiranje građana te osiguraju dostupne načine pravilne predaje različitih vrsta otpada.

- Cilj nije samo ukloniti postojeće hrpe otpada, nego trajno promijeniti stanje na terenu. Svaka očišćena lokacija mora ostati čista, a to zahtijeva suradnju lokalne samouprave, komunalnih službi i građana - poručuju iz Fonda.

Najavljuju da će i dalje pratiti provedbu odobrenih projekata te, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije i jedinicama lokalne samouprave, nastaviti financirati uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Uz sanaciju pojedinačnih lokacija, u Fondu kažu da su ulaganja usmjerena i u izgradnju reciklažnih dvorišta, komunalnu opremu, odvojeno prikupljanje otpada te druge mjere potrebne za uspostavu učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadom.

Za Gospić se radi paralelno na više faza

Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U Fondu ističu da je do novih koraka došlo i u sanaciji okolišnog zagađenja u Gospiću gdje je tvrtka Tipos Resurs godinama na području bivšeg PPK Velebit nezakonito odlagala otpad. Paralelno se, kako ističu, radi na više faza kako bi sanacija započela u što kraćem roku.

U petak su u Fond pristigle četiri ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada, što je preventivna mjera radi eventualnog sprječavanja procjeđivanja oborinskih voda u tlo.

Napreduju i postupci za uklanjanje otpada koji se nalazi na površini lokacije. U tijeku je evaluacija po dvije ponude koje su početkom tjedna pristigle za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima koji se nalazi uz silos te oko 650 tona neopasnog otpada smještenog u tristotinjak takozvanih „big bag“ vreća.

U Fondu kažu da se najzahtjevnija faza sanacije odnosi na iskapanje, uklanjanje i konačno zbrinjavanje zakopanog otpada. Fond je pripremu te faze započeo na temelju raspoložive dokumentacije i provedenih analiza, a objavom nalaza vještačenja Geotehničkog fakulteta, izrađenog po nalogu USKOK-a, dobiveni su i dodatni podaci koji su uključeni u daljnju razradu sanacije te su poslužili Fondu za opsežno istraživanje tržišta.

U tu svrhu kontaktirani su međunarodni operateri i tvrtke specijalizirane za zbrinjavanje opasnog otpada i termičku obradu. Na temelju svih prikupljenih podataka definirat će se tehnički i provedbeni način sanacije te pripremiti postupak nabave za uklanjanje zakopanog otpada.

U pripremi je i plan sanacije za zbrinjavanje otpada koji se nalazi unutar objekata bivšeg PPK Velebit, a čija se količina procjenjuje na oko 6.000 tona.

Zbrinjavanje otpada u Samoboru, Poznanovcu, Pazinu

U Fondu ističu da je uz Gospić, u završnoj fazi i donošenje odluka za uklanjanje i zbrinjavanje nezakonito odloženog otpada u Samoboru za koji je Fondu na postupak nabave pristiglo šest ponuda, dok im je za sanaciju odlagališta nezakonito odloženog otpada u Poznanovcu pristigla jedna ponuda.

U Fondu kažu i da su izradili plan sanacije prostora bivše Istraplastike u Pazinu, gdje se već godinama nalazi velika količina nezakonito odloženog otpada. Taj bi dokument, kako najavljuju, trebao biti temelj za pripremu uklanjanja nezakonito odloženog otpada i njegova konačnog zbrinjavanja.

Za sve ove lokacije Vlada RH je osigurala potrebna financijska sredstva, a Fond zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema i provodi aktivnosti na više lokacija kako bi sanacije nezakonito odloženog otpada što prije započele i stručno se provele do kraja, poručuju iz Fonda.