Spremio je sladoled od čak 500 kuglica za pobjedu Vatrenih

Svjetsko nogometno prvenstvo 2018. godine pratilo se i u svakom kutku Poreča. Ni domaći ni strani gosti nisu se odvajali od televizora, a kako su naši “vatreni” grabili prema finalu, euforija na ulicama samo je rasla.

Pred najvećim LED televizorom tada u Istri, smještenom na porečkoj rivi, sraz sa Englezima uživo je pravilo na desetke tisuće turista zajedno s domaćinima. Emocije i naboj mogao se osjetiti gotovo na svakome koraku. Vikalo se kada je već gotovo na početku Engleska povela, ali i kasnije u 68. minuti kad je golom Perišića Hrvatska izjednačila. No kad je Mandžukić u 109. minuti zabio za 2-1, letjeli su stolci, a drugi su plakali od sreće.

Pića su se po lokalima točila u potocima, a bilo je i onih koji su zbog prolaska u finale odlučili počastiti prisutne. Jedan od njih je porečki slastičar Đemil Ramadani, koji je napravio navijački sladoled od jagode i limuna. Prije utakmice, dok se još niti nije znao ishod, napravio je divovski sladoled od 500 kuglica crvene i bijele boje. Kasnije ga je besplatno podijelio okupljenima ispred njegove slastičarnice Fontana. Ljudi su bili oduševljeni. Slasno osvježenje razgrabljeno je u samo nekoliko minuta, a slastičar je na kraju priznao da je vrijednost poklonjenog sladoleda bila veća od 4000 kuna i da je cijela skulptura bila teška oko 50 kilograma. Godinu dana kasnije, a prisjećajući se tih trenutaka, ponovno smo posjetili Ramadanija.

Dijelili su se i hamburgeri

- Kad je Engleska povela oko pete minute, mislio sam da ću dobiti slom živaca. Na velikoj terasi u Decumanovoj ulici postavili smo TV, a ja trčao čas u lokal pa tamo zbog posla - kaže. Ipak dodaje kako je imao osjećaj da je s “vatrenima” na terenu. Na izradu sladoledne skulpture koju je podijelio pred lokalom potaknula ga je euforija.

- Od jutra do mraka tu su moji susjedi pjevali i veselili se obučeni bili u navijačke majce. Za objed smo zajedno pekli, a svima koji su tada došli besplatno dijelili i hamburgere. I onda me naprosto puklo i odlučio sam to napraviti. Onda je kasnije došao i taj veliki dan, finale protiv Francuza i odluka tko će biti prvak svijeta. Da smo onda pobijedili ne znam što bi bio u stanju učiniti. No siguran sam u jedno, vjerojatno bih osim sladoleda i sve ostalo izvadio i besplatno djelio - rekao nam je Đemil, kojeg prijatelji zovu Đimi. Ramadani je u svojoj slastičarnici ugostio i tenisačicu Serenu Williams. Došao je tu na sladoled i Perišić, kao i mnogi drugi sportaši. I kada je nogometno ludilo prestalo, Ramadani ne odustaje od svog najdražeg sporta. U slobodno vrijeme zaigra u veteranskoj ekipi Jadran Poreč.

Obožavam zaigrati nogomet

- Za taj sport živim. Igrao sam ga od malih nogu, a sad sam veliki navijač ‘vatrenih’. Kao dokaz tome najbolje se vidi na samom ulazu u slastičarnicu. Na zidu stoje uokvirene fotografije na kojima poziram s Modrićem, Brozovićem, Perišićem, Olićem i Lovrenom - govori Đemil Ramadani. Ljeti u lokalu ima puno posla, a kad prođe sezona, zatvara ga pa s prijateljima uživa igrajući nogomet.

- Jedva čekam početak Europskog prvenstva, ali i novi SP. Ako naši kao u Rusiji krenu i doguraju do finala, sve ću napraviti identično, ali na kvadrat. Neću raditi skulpturu od 500 sladolednih kuglica. Nova skulptura će biti još veća i imat će 5000 kugli - ponosno nam je najavio porečki slastičar.

Tema: Hrvatska