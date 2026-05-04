Obavijesti

News

Komentari 24
OBNOVA

Spremite živce: Kreću radovi na važnoj zagrebačkoj prometnici

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Spremite živce: Kreću radovi na važnoj zagrebačkoj prometnici
Zagreb: Završeni radovi na nadvožnjaku iznad Selske na Zagrebačkoj aveniji | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U prvoj fazi zatvara se južni kolnik nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske

Od ponedjeljka, 4. svibnja od 9 sati, na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske počinju radovi na održavanju nadvožnjaka, objavili su iz Grada Zagreba.
 
 - U prvoj fazi zatvara se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno, po jednom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera, s po dvije prometne trake za istok i zapad. Nakon završetka radova na južnom kolniku, radovi se sele na sjeverni kolnik, uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok–zapad - objavili su iz Grada.

Zagreb: Završeni radovi na nadvožnjaku iznad Selske na Zagrebačkoj aveniji
Zagreb: Završeni radovi na nadvožnjaku iznad Selske na Zagrebačkoj aveniji | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL


 
U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja.
 
 - Radovi na nadvožnjaku provode se radi očuvanja njegove statičke sigurnosti, funkcionalnosti i dugotrajnog korištenja, čime se građanima osigurava sigurnije i pouzdanije svakodnevno prometovanje. Pravovremenim zahvatima sprječavaju se veća oštećenja i skupe, dugotrajne rekonstrukcije u budućnosti, što znači manje zastoja i niže troškove za zajednicu - dodali su.

OPREZNO! Gužve na ulazu u Zagreb: Kolona 4 km, nesreća na A3
Gužve na ulazu u Zagreb: Kolona 4 km, nesreća na A3


 
Radi se cjelovita sanaciju konstrukcije, uključujući popravke betona, injektiranje pukotina, obnovu rubnjaka i zamjenu prijelaznih elemenata, čime se dodatno povećava sigurnost svih sudionika u prometu i produžuje vijek trajanja infrastrukture.
 
Svi radovi koji utječu na promet su u cijelosti prikazani na internetskoj stranici regulacije.zagreb.hr , a prometne regulacije u realnom vremenu su dostupne u navigacijskim aplikacijama Google Maps i Waze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
STRAVA

HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026