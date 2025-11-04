Obavijesti

Spuštaju granicu: Švedska uvodi zatvor za djecu staru 13 godina

Minimalna dob za kaznenu odgovornost u Europi znatno varira. U Hrvatskoj je ta granica na 14 godina

Premijer Švedske Ulf Kristersson najavio je kako će ta zemlja spustiti granicu kaznene odgovornosti s 15 na 13 godina. Na tu drastičnu mjeru su se odlučili nakon porasta smrtonosnog nasilja među bandama. Policija kaže da kriminalne mreže za korištenje i prijenos oružja sve češće regrutiraju djecu, jer mlađi od 15 godina ne mogu biti kazneno gonjeni. Djeca stara 13 godina podlijegala bi kazni zatvora u slučaju najtežih kaznenih djela uključujući ubojstvo i teško izazivanje eksplozije.

Vlada u Stockholmu ranije je najavila osnivanje posebnih odjela za pritvor u švedskim zatvorima za maloljetnike od 15 do 17 godina. Prema novim prijedlozima u te bi se jedinice zatvarala i djeca od 13 do 15 godina, a maloljetne prijestupnike tamo bi mogli slati već od ljeta iduće godine.

No, pravni stručnjaci, organizacije za prava djece i socijalni radnici upozoravaju da snižavanje granice neće smanjiti kriminal te da može ugroziti proces rehabilitacije, piše Deutsche Welle.

Minimalna dob za kaznenu odgovornost u Europi znatno varira. Zemlje s granicom ispod 14 godina su Irska (od 10 godina, ovisno o prekršaju), Nizozemska (od 12 godina), Belgija i Mađarska (od 12 godina, ovisno o prekršaju) te Francuska (od 13 godina, ovisno o prekršaju). Najviša granica je u Portugalu i Luksemburgu, gdje mladi postaju kazneno odgovorni tek s 16 godina. U Hrvatskoj je ta granica na 14 godina. Kazneni zakon u Njemačkoj postavlja granicu odgovornosti na 14 godina. Počiniteljima od 14 do 17 godina sudi se na sudovima za maloljetnike, gdje se naglasak stavlja na rehabilitaciju, društveno koristan rad i savjetovanje, a ne na zatvorske kazne. No, pozivajući se na porast nasilja među još mlađima, članovi konzervativne CDU kancelara Friedricha Merza, kao i političari krajnje desnice, traže spuštanje granice na 12 godina.

Danska ukinula odluku

Pravni se stručnjaci pozivaju na primjer Danske. Vlada desnoga centra 2010. godine snizila je granicu kaznene odgovornosti s 15 na 14 godina, nadajući se da će time zaustaviti kriminal među mladima. Dvije godine kasnije, nova vlada poništila je odluku. Istraživanja su pokazala da nije došlo do smanjenja kaznenih djela među četrnaestogodišnjacima. Također je utvrđena povezanost između ranog zatvaranja i povećanog ponavljanja kaznenih djela.

