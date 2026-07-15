Spustio je avion u rijeku usred New Yorka. Sada je otkrio da boluje od Alzheimera

Herojskom pilotu koji je 2009. godine sigurno prizemljio oštećeni putnički zrakoplov na rijeku u New Yorku dijagnosticirana je Alzheimerova bolest, piše BBC.

Kapetan Chesley „Sully“ Sullenberger III (75) podijelio je ovu vijest na svojoj osobnoj web stranici, napisavši da mu je bolest nedavno dijagnosticirana te da je u ranoj fazi.

„Za sada to znači da se možda neću lako sjetiti nekog imena, da zaboravim priču koju sam nedavno ispričao ili da ne spavam najbolje, ali na početku sam ovog dugog putovanja“, napisao je.

Foto: Darren Ornitz

Zrakoplov US Airwaysa na letu 1549 spustio se na rijeku Hudson 15. siječnja 2009. godine, nakon što su oba motora otkazala uslijed sudara s jatom gusaka ubrzo nakon polijetanja. Svih 155 ljudi u zrakoplovu je preživjelo.

Sullenbergerovom brzom razmišljanju i smirenosti pripisuje se sprječavanje katastrofe.

Bivši borbeni pilot američkog ratnog zrakoplovstva iz Kalifornije naveo je u objavi na svojoj web stranici u utorak da je dijagnoza Alzheimerove bolesti „predstavljala izazov za ono što znači biti na usluzi drugima“ te da je zaključio kako je „odgovor progovoriti“ o toj bolesti.