SRAMI SE! Banožićev cirkus na sudu: Tuži djelatnika policije, svjedoka nesreće, traži izuzeće..

Piše Danijela Mikola,
Vinkovci: Prekinuto suđenje Banožiću, podnio je kaznenu prijavu protiv svjedoka | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Banožić i njegova odvjetnica podigli su tužbu protiv djelatnika policije i svjedoka očevidaca, a traže i izuzeće Općinskog i Županijskog odvjetništva

Prošlo je više od dvije godine otkako je bivši ministar obrane Mario Banožić izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić. Suđenje je ušlo završnicu nakon što su saslušani policajci koji su obavili očevid, svjedok nesreće Mirko Đalić kao vozač kamiona kojega je Banožić krenuo obilaziti, nekoliko sudskih vještaka te udovica Gorana Šarića. Ostalo je jedino još saslušati obranu optuženog Banožića jer je on na početku suđenja rekao da će svoj iskaz dati na kraju dokaznog postupka.

