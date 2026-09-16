Fotografije je objavio na svom službenom Instagram profilu uz poruku: „Čekam uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka
RATNI ZLOČINAC
SRAMOTA Ministar BiH otišao na Mladićev grob i ljubio ga
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Državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac (SNSD) posjetio je grob osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
“Чекам васкрсење мртвих и живот будућег вијека” pic.twitter.com/3pvfXZWQiE— Staša Košarac (@StasaKosarac) September 16, 2026
Košarac je položio vijenac, značku sa zastavom Republike Srpske te poljubio križ na kojem se nalaze ime i prezime osuđenog ratnog zločinca.Fotografije je objavio na svom službenom Instagram profilu uz poruku: „Čekam uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka.“
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