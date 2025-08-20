Sramota u Trogiru: Biser je stao tako da Hitna ne može proći: 'Je*eš Hitnu... ovo je strašno'

Ovo je sramota jednog vozača. Vozilo hitne pomoći ne može ući sa nepokretnim pacijentom u Trogirski dom zdravlja, stoji na početku objave na Facebooku stranice Prometne zgode i nezgode.

Foto: Prometne zgode i nezgode/Facebook

- Prometno redarstvo nema odgovora, pauk nema odgovora, prometna policija nema odgovora. Parking s naplatom je s lijeve strane - stoji u ostatku objave.

Ova fotografija izazvala je burne reakcije građana koji su iskazali nezadovoljstvo ovom situacijom.

- Po svemu sudeći dolazi vrijeme uzimanja pravde u svoje ruke jer institucije ne djeluju...nove gume, farbanje...dosta skupo - stoji u jednom od komentara.

- Ja bi ga malo izgurala sa hitnom u rikverc samo da mogu proći. Ali to sam ja i moje mišljenje - stoji u drugom.

- Tako je, ali treba stavit naglasak na to da je parking SA NAPLATOM, jer zašto bi gospoda platila parking. Lakše je ostavit negdje gdje MOŽDA neće smetat. Općenito je parking kraj dom zdravlja koma, to je jedna velika sramota za grad. Da ti dijete vodiš doktoru i nemaš di parkirat jer je parking otvoren i svi se oce uvalit đabe i lagano šetat po rivi i ispijati kave! Sramota. Nikakve koristi nema ni od pauka ni policije ni redarstva i svi se ograđuju ko da to ničiji posao nije - stoji u trećem.