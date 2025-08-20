Obavijesti

News

Komentari 8
NEVJEROJATNO

Sramota u Trogiru: Biser je stao tako da Hitna ne može proći: 'Je*eš Hitnu... ovo je strašno'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Sramota u Trogiru: Biser je stao tako da Hitna ne može proći: 'Je*eš Hitnu... ovo je strašno'
1
Foto: Prometne zgode i nezgode/Facebook

Ova fotografija izazvala je burne reakcije građana koji su iskazali nezadovoljstvo ovom situacijom

Ovo je sramota jednog vozača. Vozilo hitne pomoći ne može ući sa nepokretnim pacijentom u Trogirski dom zdravlja, stoji na početku objave na Facebooku stranice Prometne zgode i nezgode.

Foto: Prometne zgode i nezgode/Facebook

- Prometno redarstvo nema odgovora, pauk nema odgovora, prometna policija nema odgovora. Parking s naplatom je s lijeve strane - stoji u ostatku objave.

Ova fotografija izazvala je burne reakcije građana koji su iskazali nezadovoljstvo ovom situacijom.

- Po svemu sudeći dolazi vrijeme uzimanja pravde u svoje ruke jer institucije ne djeluju...nove gume, farbanje...dosta skupo - stoji u jednom od komentara.

PRAVA LJUDINA! VIDEO Iko iz Sinja otvorio svoju ledinu za parkiranje. Posvađao se s ljudima jer nije htio novac
VIDEO Iko iz Sinja otvorio svoju ledinu za parkiranje. Posvađao se s ljudima jer nije htio novac

- Ja bi ga malo izgurala sa hitnom u rikverc samo da mogu proći. Ali to sam ja i moje mišljenje - stoji u drugom.

- Tako je, ali treba stavit naglasak na to da je parking SA NAPLATOM, jer zašto bi gospoda platila parking. Lakše je ostavit negdje gdje MOŽDA neće smetat. Općenito je parking kraj dom zdravlja koma, to je jedna velika sramota za grad. Da ti dijete vodiš doktoru i nemaš di parkirat jer je parking otvoren i svi se oce uvalit đabe i lagano šetat po rivi i ispijati kave! Sramota. Nikakve koristi nema ni od pauka ni policije ni redarstva i svi se ograđuju ko da to ničiji posao nije - stoji u trećem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
DRAMA U SUKOŠANU

VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'

NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025