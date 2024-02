Sramotni Vučićev potrčko: Misle Hrvati da su kapo, a svi ustaše. Pitao sam i Gotovinu jel ustaša

Bivši ministar srpske vlade i ravnatelj Sigurnosno-informativne agencije (BIA), Aleksandar Vulin, gostovao je u televizijskoj emisiji 'Novo jutro'. Glavna tema bila mu je Hrvatska, ali i Vukovar te odnosi dviju susjednih zemalja. Na početku svog istupa prokomentirao je izjavu Gordana Grlića Radmana u kojoj je Aleksandra Vučića opisao kao trabanta i satelit Rusije.

- Nije to izjava Radmana niti je Hrvatska ikad bila samostalna u svojoj vanjskoj, pa ni unutarnjoj politici. Njemačka im je rekla da to kažu ili su barem mislili da bi Njemačka voljela da to kažu. Hrvatska sebe doživljava kao regionalnu silu i ona misli da je zadužena za Balkan, da je ona ovdje nekome šef i da je ona ta koja treba Srbiji da kaže kako se treba ponašati, bez obzira na to što je Srbija veća, a sada već i uspješnija; da to kaže BiH i svima ostalima; pokušavaju to reći i Slovencima iako su članice NATO-a i EU-a - rekao je pa nastavio:

- Hrvatska misli da je ona kapo. Njima se sviđa ideja logora i vole da su upravitelji logora. Ali nisu. Znam da bi oni to voljeli. Uostalom, ‘41. su dobili NDH od Njemačke, ‘91. su dobili NDH od Njemačke, tako da bi oni i sada htjeli nastaviti tu svoju politiku.

Voditelj Predrag Sarapa istaknuo je kako su Hrvati pjevali 'Danke Deutschland'.

- Pjevaju oni to uvijek. Znate što, kad mi nađete grad koji je iskrenije i srdačnije dočekao Hitlerovu vojsku od Zagreba, ja ću vam reći da je Hrvatska najbolja zemlja na svijetu. Nitko nije bio sretniji kad je vidio Nijemce u svojoj zemlji - poručio je Vulin.

U razgovoru su se dotakli i karnevalskog Krnje u Donjim Kaštelima, odnosno lutke Aleksandra Vučića. Voditelj je poručio da su tamo bili svi četnici pod vodstvom nadvojvode, zamjenika popa Đujića.

- Pazite, najveći doček tijela ubijenog kralja Aleksandra bio je u Splitu i on nije organiziran iz Beograda, nego su Splićani, Dalmatinci, dočekali svog viteškog kralja. Ideja srpstva bila je veoma jaka u tom dijelu Dalmacije. E, sad, to su ljudi čiji potomci moraju dokazivati da nisu Srbi, da su oduvijek bili 'na pravoj strani svijeta', hoću reći, da su bili - ustaše. Ustaše pale lutke Aleksandra Vučića. Ne građanski Hrvati, nego ustaše. I čitava politika Hrvatske jest nastavak ustaštva, a ono što govori Radman nastavak je politike NDH-a - objasnio je Vulin.

Problematični Vukovar

Dotaknuo se i Dana sjećanja u Vukovaru. Prema njihovim riječima premijer Plenković i predsjednik Milanović su ponosno koračali iza povorke "u kojoj su se pjevale ustaške pjesme i uzvikivalo - ubij Srbina".

- Predsjednik Milanović, u vrijeme dok je bio premijer, braniteljima je govorio da je iz ustaške obitelji - kazao je Vulin i dodao:

- Više sam puta Antu Gotovinu pitao "generale, jeste li vi ustaša?" Niti jednom mi nije odgovorio ni jesam, ni nisam. Pa što je teško reći, nisam, nisam nacist? Zašto ne kaže "nisam ustaša, budalo beogradska, evo, nisam ustaša".