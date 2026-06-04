Sramotno je kad se 'ZDS' ori na javnoj televiziji za blagdan

Od svih datuma i termina, od svih prilika i satnica, Hrvatska televizija odlučila je snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona prikazati upravo na Tijelovo, vjerski blagdan i državni praznik.

Zvuči kao neprikladno tempiranje objave s obzirom na sadržaj, sentiment i ikonografiju tog koncerta kojemu smo svjedočili prošloga srpnja, a bio je obilježen ustaškim povicima, kao i vrlo eksplicitnim političkim porukama Marka Perkovića Thompsona. Može li se “ZDS” oriti na javnoj nacionalnoj televiziji na državni i vjerski blagdan? A opet, u tome je bilo određene logike.

Thompsonov nastup i kompletna ikonografija njegova koncerta na Hipodromu, ali i čitave turneje tijekom koje je obilazio Hrvatsku, s posebnim naglaskom i pritiskom na gradove i županije pod vlašću oporbenih lijevih stranaka, napadno je povezivala klerikalnu simboliku s elementima radikalnog nacionalizma.

Pozdrav “Za dom spremni”, ustaški sentiment, isukani mačevi i srednjovjekovni kič kombinirali su se s lebdećim Gospama, anđelima i križevima koji su se, pak, na noćnom zagrebačkom nebu izmjenjivali sa svjetlećom hrvatskom zastavom.

Takva kleronacionalistička ikonografija, povezivanje ustaškog povika i lebdeće Gospe mogla bi opravdati odluku Hrvatske televizije da upravo na Tijelovo hrvatskim gledateljima servira koncert na kojemu se orilo “Za dom spremni”, na kojemu su čak i ministri spremno izvikivali taj pozdrav, s pola milijuna duša naguranih na livadu zagrebačkog Hipodroma.

Štoviše, Thompson je na tom koncertu nastupao kao hodočasnik, pozdravljao okupljene s “Hvaljen Isus i Marija”, pozivao ih da se “vrate kršćanskim korijenima i tradiciji”, zahvaljivao Bogu što su se okupili u tako velikom broju, otkrio bojazan da će mlade “otpuhati vjetrovi koji dolaze, da će ih izmiješati, razbucati”, a onda tisućama fanova poslao poruku koja je obilježila čitavu manifestaciju: “Vi ste bolji i čvršći i jači od nas. Hrvatska je u pravim rukama. Mi stari možemo sad mirno umrijeti. Nastavite biti budni, morate biti. Preuzmite Hrvatsku potpuno, napravite je ponosnom i lijepom kao u snovima”.

I to u snovima nositelja konzervativne, klerikalne i nacionalističke revolucije koja je zahvatila Hrvatsku i preko Thompsona mobilizirala tisuće mladih za borbu protiv liberalnih, europskih, modernih, “woke” vrijednosti koje tobože ugrožavaju kršćanske vrijednosti. Na tu revoluciju nadovezao se iste večeri i ministar obrane Ivan Anušić poručujući kako se “Europa mora vratiti kršćanskim vrijednostima koje promovira Thompson”. I da, priznao je da je ponosno vikao “ZDS”.

I zato je objava snimke koncerta s Hipodroma - koji je “iz higijenskih razloga” izbjegao Ivan Turudić, a iz “obiteljskih razloga” propustio Andrej Plenković - tempirana na javnoj televiziji upravo na Tijelovo, jer je to bila klerikalna manifestacija i promocija kršćanskih vrijednosti, ali onih vrijednosti koje su integralno povezane s radikalnim nacionalizmom, ustaškom nostalgijom, crnokošuljaškim desničarenjem, s ustaškim povicima koji su kasnije obilježavali Thompsonove koncerte, a prelili su se na stadione, ulice i napade na kulturne manifestacije.

To što se na Tijelovo, na javnoj televiziji, financiranoj javnim novcem, prikazuje koncert koji je služio samo za agresivnu promociju jednog svjetonazora i jedne ideologije, šokantno je, neprimjereno i skandalozno, koliko je zapravo očekivano i logično, imajući u vidu tko je stajao iza tog koncerta, tko se na tom koncertu inspirirao i čemu je taj koncert služio.

Thompson je postao režimski pjevač. Vladajuća stranka ga je promovirala, zastupala i branila, nekad čak i po cijenu Ustava, a iza njega je stajala i Katolička crkva, koja nije vidjela ništa blasfemično u poigravanju s vjerskim ikonama i njihovu povezivanju s ustaškim pozdravom i ustaškom nostalgijom.

Ovotjedne poruke nadbiskupa Mate Uzinića o tome da “kršćani ne bi trebali širiti strah, ogorčenost i podjele, nego povjerenje, dobrotu i mir” padaju u drugi plan pred Thompsonovim porukama mladima da “preuzmu Hrvatsku”.

Valjda iz ruku onih koji se ne uklapaju u kleronacionalističku viziju europske Hrvatske pod vladavinom HDZ-a i Domovinskog pokreta, pod pokroviteljstvom Katoličke crkve i u sjeni Thompsonove hodočasničke turneje s ognjem i mačem u ruci, “ZDS-om” na usnama te križevima i Gospom na nebu. Hrvatska televizija uključila se u promociju takve politike.