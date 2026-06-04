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ŠOKANTNO I SKANDALOZNO

Sramotno je kad se 'ZDS' ori na javnoj televiziji za blagdan

Piše Tomislav Klauški,
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Sramotno je kad se 'ZDS' ori na javnoj televiziji za blagdan

To što se na Tijelovo, na javnoj televiziji, prikazuje Thompsonov koncert, koji je služio samo za agresivnu promociju jednog svjetonazora, šokantno je i skandalozno

Od svih datuma i termina, od svih prilika i satnica, Hrvatska televizija odlučila je snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona prikazati upravo na Tijelovo, vjerski blagdan i državni praznik.

Zvuči kao neprikladno tempiranje objave s obzirom na sadržaj, sentiment i ikonografiju tog koncerta kojemu smo svjedočili prošloga srpnja, a bio je obilježen ustaškim povicima, kao i vrlo eksplicitnim političkim porukama Marka Perkovića Thompsona. Može li se “ZDS” oriti na javnoj nacionalnoj televiziji na državni i vjerski blagdan? A opet, u tome je bilo određene logike.

Thompsonov nastup i kompletna ikonografija njegova koncerta na Hipodromu, ali i čitave turneje tijekom koje je obilazio Hrvatsku, s posebnim naglaskom i pritiskom na gradove i županije pod vlašću oporbenih lijevih stranaka, napadno je povezivala klerikalnu simboliku s elementima radikalnog nacionalizma.

Pozdrav “Za dom spremni”, ustaški sentiment, isukani mačevi i srednjovjekovni kič kombinirali su se s lebdećim Gospama, anđelima i križevima koji su se, pak, na noćnom zagrebačkom nebu izmjenjivali sa svjetlećom hrvatskom zastavom.

Takva kleronacionalistička ikonografija, povezivanje ustaškog povika i lebdeće Gospe mogla bi opravdati odluku Hrvatske televizije da upravo na Tijelovo hrvatskim gledateljima servira koncert na kojemu se orilo “Za dom spremni”, na kojemu su čak i ministri spremno izvikivali taj pozdrav, s pola milijuna duša naguranih na livadu zagrebačkog Hipodroma.

Štoviše, Thompson je na tom koncertu nastupao kao hodočasnik, pozdravljao okupljene s “Hvaljen Isus i Marija”, pozivao ih da se “vrate kršćanskim korijenima i tradiciji”, zahvaljivao Bogu što su se okupili u tako velikom broju, otkrio bojazan da će mlade “otpuhati vjetrovi koji dolaze, da će ih izmiješati, razbucati”, a onda tisućama fanova poslao poruku koja je obilježila čitavu manifestaciju: “Vi ste bolji i čvršći i jači od nas. Hrvatska je u pravim rukama. Mi stari možemo sad mirno umrijeti. Nastavite biti budni, morate biti. Preuzmite Hrvatsku potpuno, napravite je ponosnom i lijepom kao u snovima”.

I to u snovima nositelja konzervativne, klerikalne i nacionalističke revolucije koja je zahvatila Hrvatsku i preko Thompsona mobilizirala tisuće mladih za borbu protiv liberalnih, europskih, modernih, “woke” vrijednosti koje tobože ugrožavaju kršćanske vrijednosti. Na tu revoluciju nadovezao se iste večeri i ministar obrane Ivan Anušić poručujući kako se “Europa mora vratiti kršćanskim vrijednostima koje promovira Thompson”. I da, priznao je da je ponosno vikao “ZDS”.

I zato je objava snimke koncerta s Hipodroma - koji je “iz higijenskih razloga” izbjegao Ivan Turudić, a iz “obiteljskih razloga” propustio Andrej Plenković - tempirana na javnoj televiziji upravo na Tijelovo, jer je to bila klerikalna manifestacija i promocija kršćanskih vrijednosti, ali onih vrijednosti koje su integralno povezane s radikalnim nacionalizmom, ustaškom nostalgijom, crnokošuljaškim desničarenjem, s ustaškim povicima koji su kasnije obilježavali Thompsonove koncerte, a prelili su se na stadione, ulice i napade na kulturne manifestacije.

To što se na Tijelovo, na javnoj televiziji, financiranoj javnim novcem, prikazuje koncert koji je služio samo za agresivnu promociju jednog svjetonazora i jedne ideologije, šokantno je, neprimjereno i skandalozno, koliko je zapravo očekivano i logično, imajući u vidu tko je stajao iza tog koncerta, tko se na tom koncertu inspirirao i čemu je taj koncert služio.

Thompson je postao režimski pjevač. Vladajuća stranka ga je promovirala, zastupala i branila, nekad čak i po cijenu Ustava, a iza njega je stajala i Katolička crkva, koja nije vidjela ništa blasfemično u poigravanju s vjerskim ikonama i njihovu povezivanju s ustaškim pozdravom i ustaškom nostalgijom.

Ovotjedne poruke nadbiskupa Mate Uzinića o tome da “kršćani ne bi trebali širiti strah, ogorčenost i podjele, nego povjerenje, dobrotu i mir” padaju u drugi plan pred Thompsonovim porukama mladima da “preuzmu Hrvatsku”.

Valjda iz ruku onih koji se ne uklapaju u kleronacionalističku viziju europske Hrvatske pod vladavinom HDZ-a i Domovinskog pokreta, pod pokroviteljstvom Katoličke crkve i u sjeni Thompsonove hodočasničke turneje s ognjem i mačem u ruci, “ZDS-om” na usnama te križevima i Gospom na nebu. Hrvatska televizija uključila se u promociju takve politike.

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