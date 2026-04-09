SRAMOTNO Prebili ga u tučnjavi u Vinkovcima: 'Ni jedan od optuženih mi se nije ispričao'

Ne mogu vjerovati da suđenje traje osam godina. Ni jedan od optuženih nikad mi se nije osobno ispričao niti me nazvao da vidi kako sam. A uništili su mi život. Ne vidim, imam epilepsiju, nisam sposoban za rad, ne mogu ništa bez pomoći tate ili drugih osoba. Tih pet i nešto godina što je dobio nisu mi bili nikakva zadovoljština, a sad će vjerojatno dobiti još i manje, što će biti stvarno žalosno. Ja invalid za cijeli život, a on je u međuvremenu bio pjevač natjecatelj u 'Zvezdama Granda', kaže nam ogorčeni Ivan Mikuljan (29) koji je 2018. brutalno pretučen.

U kolovozu 2018. u središtu Vinkovaca bila je dogovorena tučnjava između ekipe iz "Vinkulje" i ekipe iz Andrijaševaca. Bez namjere da sudjeluje i u kakvoj tučnjavi, o kojoj nije ništa niti znao, s ekipom iz Andrijaševaca u Vinkovce došao je i Ivan Mikuljan. Mislio je da s njima ide na kavu. Nije se ni snašao, a oko njega se već razvila tučnjava. Neke od mladića iz Vinkovaca nije niti poznavao. Jedan ga je snažno udario šakom u glavu. Pao je na beton i udario glavom te ostao bez svijesti.

Teško mu je ozlijeđena glava, bio je dugo u komi, imao je nekoliko operacija, trajno je ostao slijep. Liječnici su rekli kako je čudo što je preživio te ozljede. Nikome nije zadao niti jedan udarac, a ipak je jedini od svih jedva ostao živ. Tek 2021. na Općinskom sudu u Vukovaru počelo je suđenje četvorici mladića iz Vinkovaca za nanošenje teških ozljeda.

Presudu ukinuli zbog proceduralnih razloga

Optuženi su bili Luka Miškulin (27), Domagoj Culej, Gabrijel Čelić te Danijel Hodak. Miškulin je dobio pet godina i četiri mjeseca zatvora jer je on Mikuljana udario u glavu, a ostali su dobili po šest mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine. Miškulin se, dakako, žalio, nakon čega je drugostupanjski Županijski sud u Osijeku odlučio da se presuda ukida zbog proceduralnih razloga te se suđenje Miškulinu mora ponoviti.

Optuženi je proveo sedam mjeseci u pritvoru, a potom dobio dozvolu da se brani sa slobode. Novo suđenje počelo je krajem prošle godine na Općinskom sudu u Vinkovcima. Ispitali su ključne svjedoke, vještake, oštećenog Mikuljana i optuženog Miškulina. Na upit sutkinje Ivane Lovrić Vidaček osjeća li se krivim, Miškulin je rekao da se ne osjeća krivim, a potom je, na kraju dokaznog postupka, rekao kako se ispričava zbog događaja, da se osjeća krivim što je sudjelovao u svemu, da se sve nije trebalo ni smjelo tako odigrati.

No sve to što je izrekao na sudu nije nikad osobno rekao mladiću kojeg je zauvijek učinio invalidom.Sutkinja Ivana Lovrić Vidaček za petak je zakazala ročište za objavu presude Miškulinu.

Njegov odvjetnik Branko Šerić zatražio je da osam mjeseci zatvora koje je optuženi već izdržao bude i konačna kazna. Inače, Mikuljan sve ove godine živi od 300 eura mirovine i isto toliko invalidnine.