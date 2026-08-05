SRAMOTNO Skejo i Keleminec u Kninu urlali 'Za dom spremni'

Nekadašnji zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo u srijedu je s nekolicinom pripadnika HOS-a sudjelovao u obilježavanju 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu, gdje su kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja '95 položili vijenac u čast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, piše Telegram.

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- Došli smo se pokloniti ispred spomenika za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Tri puta ćemo ih pozdraviti pozdravom kojim smo se pozdravljali u Domovinskom ratu. Bog i Hrvati - rekao je jedan od pripadnika HOS-a.

Nakon toga okupljeni su tri puta uzviknuli ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Knin: Pripadnici HOS-a odali počast braniteljima na spomeniku Oluja 95 | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Slično je bilo i prije četiri godine. Naime, Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je krivnje trinaest pripadnika HOS-a za remećenje javnog reda zbog uzvikivanja pokliča 'Za dom spremni' u Kninu na Dan pobjede 2022. godine, uz obrazloženje da se radi o iznimci prilikom odavanja počasti braniteljima, potvrdio je u ponedjeljak navečer prvookrivljeni Marko Skejo nakon što se u istoj odluci naglasilo da je riječ o ustaškom pozdravu koji je protivan Ustavu.

Knin: Pripadnici HOS-a odali počast braniteljima na spomeniku Oluja 95 | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Uzimajući u obzir sve okolnosti događaja, ovaj sud smatra da događaj u vezi kojeg se vodi ovaj prekršajni postupak jest događaj koji potpada pod iznimku - navodi se u obrazloženju Općinskog prekršajnog suda u Splitu. Koristeći poklič 'Za dom spremni' okrivljenici nisu svojim ponašanjem remetili javni red i mir, smatra sud, nego se radi "o primjerenom mjestu pijeteta vezano za ceremoniju odavanja poštovanja braniteljima koji su poginuli u Domovinskom ratu boreći se pod tim pozdravom."

Knin: Pripadnici HOS-a odali počast braniteljima na spomeniku Oluja 95 | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Osim Skeje, ustaški pozdrav "Za dom spremni" u srijedu je na drugoj lokaciji u Kninu tri puta uzviknuo i predsjednik Autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec, koji je bio u pratnji nekolicine osoba odjevenih u crno. Keleminec je nosio majicu s natpisom "Smrt četnicima, sloboda Hrvatima".

Putem razglasa poručio je da policija protiv njega može podnijeti prijave te da se toga ne boji jer, kako je rekao, "govori istinu", nakon čega je poveo okupljene u uzvikivanju ustaškog pozdrava.