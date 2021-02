Sabor Srpske pravoslavne crkve (SPC) danas će, oko 12 sati, izabrati 46. po redu patrijarha u Spomen hramu Svetog Save, prenosi Nedeljnik.

Izbor novog poglavara održat će se tri mjeseca nakon smrti aktualnog patrijarha Irineja, koji je preminuo od posljedice korona virusa.

Iako je već danima unazad poznato tko su kandidati za novog patrijarha, dan prije održavanja sabora izbio je sukob zbog izbora monaha koji će izvlačiti kuvertu s imenom patrijarha.

Naime, već je ranije odlučeno da monah koji izvlači kuvertu s novim imenom patrijarha bude arhimandrit Jovan Radosavljević, no jučer se nekolicina pobunila i zahtijevala da tu dužnost ispuni otac Matej, koji prema njima ispunjava sve uvjete. No, čini se kako promjene neće doći te da će tu dužnost ipak ispuniti najstariji arhimandrit, kao što to inače biva.

Da postoje nesuglasice oko načina biranja novog patrijarha, govori i podatak da su tabori obje struje, između kojih se bira novi patrijarh, prethodnog dana održali sastanke.

- Prirodno je da se uoči izbora novog patrijarha episkopi sastaju i savjetuju, neizbježno je da bude i različitih mišljenja za koje se treba opredjeljivati prilikom glasanja. Kako god mislili, važno je da želimo onaj izbor koji će crkvi donijeti najviše dobra i radosti, koji će ojačati njeno jedinstvo - naveo je Joanikije, episkop budimljansko-nikšićki.

Događaj je zabranjen za bilo kakvo javno prenošenje, a po završetku zasjedanja odluka će biti objavljena svim medijima.

Zasjedanjem će predsjedavati episkop srijemski Vasilije, a predviđeno je da se novi poglavar bira ždrijebom, na 'apostolski' način, kako bi se otklonio politički utjecaj.

Tako će se, prije samog biranja, utvrditi imena svih kandidata koji imaju pravu na tu poziciju, nakon čega će se provesti tajno glasanje prema kojem će biti odabrana tri kandidata s najviše glasova. Imena tih kandidata stavit će se u tri kuverte, a ime koje se nalazi u izvučenoj kuverti, bit će novi patrijarh.

Na kraju će predsjedavajući pročitati ime novog poglavara, a zatim će se otvoriti ostale kuverte. Dan kasnije, na bogoslužnoj svečanosti u Sabornoj crkvi, oglasit će se crkvena zvona kako bi se potvrdilo da je izabran novih patrijarh.