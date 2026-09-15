Srbija je veličala Ratka Mladića. Zbog toga zastupnici u EU traže da im se više ne daje novac

Očekujem da će Von Der Leyen spomenuti u svom govoru i sprovod ratnog zločinca, rekla nam je u utorak prije rasprave hrvatska europarlamentarka Željana Zovko. A prije govora o Stanju EU zakazanog za srijedu ujutro, u utorak, zakazana je debata vezana uz pokop ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je da se ne lažemo, bio uz državne počasti. Što god da su prvo govorili iz EU. Vrlo brzo su shvatili da su u krivu, kao i da blaga reakcija neće dobro proći u Hrvatskoj i BiH, tamo gdje je Mladić svima pokazao kako izgleda kad se vrag nađe na Zemlji. Zbog toga je za utorak zakazana 15 - minutna rasprava na plenarnoj sjednici u Europskom parlamentu u Strasbourgu pod nazivom 'Pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića i slavljenje ratnih zločina u Srbiji'.

Foto: Uros Arsic

- Mislim da je snažna poruka što je rasprava zakazana. To već govori da se taj problem digao na višu razinu - govori Zovko.

Raspravu je otvorila povjerenica Marta Kos.

- Prošli tjedni podsjetili su nas na to kako je teško suočiti se s jednim od najmračnijih poglavlja ne tako daleke povijesti i patnjom koju je uzrokovao rat u bivšoj Jugoslaviji. Prijavivši se za članstvo u EU, Srbija se obvezala pratiti naše vrijednosti. Komisija je jasno dala da revizionizam i slavljenje ratnih zločina nema mjesta u zemljama članicama ili zemljama kandidatkinjama. Nerazumljivo je da bilo tko, tko je odgovoran za takve zločine, da ga se slavi kao junaka. Slike s pogreba su bile uznemirujuće, pokazale su da se nisu suočili s prošlošću. Bilo je uznemirujuće vidjeti ministre, generale i političare, uz one iz Republike Srpske na sprovodu. EU poziva Srbiju da prestanu koristiti prošlost kao prepreku za budućnost i da počnu odmah raditi na pomirenju kako bi gradili EU. Fotografije koje smo svi vidjeli ne predstavljaju volju naroda. Mnogi građani su mi pisali da odbacuju sve to što je bilo na sprovodu Ratka Mladića. Srbija su mladi, poduzetnici, narod, svi građani koji žele naprijed. Ta Srbija zaslužuje podršku i pomoć, ta Srbija ima mjesto u EU. Ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratova. Europa nikad neće tražiti Srbiju da briše svoj identitet, ali ćemo tražiti da se suoče s najmračnijim dijelovima svoje prošlosti - rekla je povjerenica Kos.

Foto: Laura Šiprak/ 24sata

Davor Ivo Stier istaknuo je da EU mora reagirati jače.

- Unatoč svim upozorenjima Ratko Mladić je pokopan uz sve počasti. Zbog žrtava Srebrenice, Kijeva, Škabrnje, ne možemo olako prijeći preko toga. U vječitom balansiranju između Europe i Srbije, odlučio je ne otići, ali je poslao svog sina i ministra. Mediji pod kontrolom vlasti su se potrudili da najviše veličaju Ratka Mladića. To je potvrdio i sam Porfirije. Na nama je da odlučimo kako će reagirati EU. Ne bih volio da sad s ovime zaustave svoj europski put. Nemojmo imati iluzije da će reagirati oni koji su i 90-ih bili inertni. Na nama je da kažemo jasno i glasno 'ne' veličanju ratnih zločina. Srpski narod zaslužuje europsku perspektivu, ali i Europska unija mora jače i odlučnije reagirati u ovoj situaciji. Zemlja koja veliča ratnog zločina ne zaslužuje ni mjesto u europskoj obitelji ni europski novac - rekao je Stier.

Izvjestitelj za Srbiju, Tonino Picula, rekao je da je Vučić jednog ratnog zločinca ispratio sa vojnim počastima, a s drugim, Šešeljom, dogovorio pobjedu na izborima.

- Od Škabrnje, preko opsade Sarajeva do Srebrenice, u Hrvatskoj i BiH se komemoriraju neki od najgorih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. A iza tih zločina stoji onaj koji je pred međunarodnim sudom u Haagu osuđen za genocid i zločine protiv čovječnosti. Zato ne smijemo šutjeti o njegovom sramnom ispraćaju. Ali pogreb Mladića je medij preko kojeg se još jednom identificirala ukupna politika službenog Beograda. Ispraćaj ratnog zločinca ne govori samo o potpuno neprihvatljivom odnosu prema nedavnoj tragičnoj prošlosti nego i o tome u kojem pravcu ta vlast usmjerava Srbiju danas. Vučić je jednog ratnog zločinca ispratio sa državnim počastima, a s drugim je (Šešeljem) dogovorio predizborni savez! Mi se u EU kontinuirano borimo protiv lažnih vijesti i dezinformacija. Ali moramo se boriti i protiv povijesnog revizionizma i relativizacije zločina. Ako već srbijanska vlast programirano luta, EU treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti! Ne smije se izolirati od činjenica koje jasno govore da Vučićevoj Srbiji nije mjesto u EU. Ratni zločinac Ratko Mladić je pokopan, ali s njime nisu pokopane ideje o Velikoj Srbiji odnosno tzv srpskom svijetu. S Mladićem moraju biti pokopane i iluzije o nekoj europskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li EU uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast - rekao je.

Prekid pregovora podržao je i Bartulica.

Foto: Zorana Jevtic

- Svi se slažemo da ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića je bio sramotan ali i simptom stanja u srpskom društvu. Ta zemlja živi u svojoj mitologiji, nema hrabrosti suočiti se s prošlosti. Što se tiče Hrvatske, mi inzistiramo na pravdi iz 90-ih. Srbija ne može postati članica EU bez isplate odštete i procesuiranja svih zločina. Bez toga, ne može postati članica. Ovdje nije riječ o bliskosti Rusiji, nego s dubljem problemu - rekao je Bartulica.

Unazadili su svoj put prema Europi?

- Predsjednik Vučić je blizak s Kinom i Rusijom. Ne može dobiti naš novac. Trebamo zaustaviti sve pregovore sa Srbijom. Ono što Vučić ovim izborima želi je razvodniti situaciju kako bi i dalje dobivao naš novac. Kolege iz Pučana, kad ćete vi to vidjeti i raskinuti s Vučićem? Povjerenice Kos, hvala što niste otišli tamo i što ste bili čvrsti. Nadam se da će i Ursula Von Der Leyen biti toliko čvrsta - rekao je austrijski zastupnik Brandtstädter.

Isto ih je pitao i slovenski zastupnik Prebilič.

- Gdje vam je granica, što još srpska stranka u vašim redovima treba napraviti da ih odrežete - pitao je.

Povjerenica Kos rekla je da građani Srbije na izborima imaju priliku odabrati kojim putem će krenuti.

- Očekujemo da će izbori biti transparentni, pravedni i otvoreni. U listopadu će Komisija dati svoje izvješće o Srbiji i tad ćemo dati svoju ocjenu. Napredak ovisi o srbijanskoj vlasi. Ja ću dati sve od sebe da ih podržim na putu, ali europske vrijednosti nisu predmet pregovora - zaključila je Kos.

Da su otišli nekoliko koraka unatrag, misli i zastupnica Zovko.

- Trudimo se, često nam spočitavaju što je Vučićeva stranka u Europskim pučanima gdje smo i mi. Ali to ne znači da podržavamo Vučića, nego se trudimo pokazati im da postoji načina da se politika bliska narodu, ona bliska ljudima izvan Beograda, može voditi i pristojno, argumentirano i demokratski. Mi čekamo cijelo vrijeme da se iznjedri netko tko će Vučiću biti alternativa, a da ima proeuropske stavove. To još nisam vidjela. Ni studentski pokret nije iznjedrio nekog ili neke vođe koji bi poveli srpski narod prema Europi. Ako im je jedina politika skinuti Vučića, a nakon toga nema europskih vrijednosti, onda se ništa neće promijeniti. Ovime su, sve što se do sad napravilo da dođu u EU, srušili - rekla je Zovko za 24sata.