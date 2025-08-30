'Srbija mora otkriti gdje su naši najmiliji.' Medved: Ne daju nam informacije, ali ne odustajemo!

Nestali su mi otac i djed. U noći na 20. studenoga 1991. u Borovu Selu, kad su nas protjerali iz skloništa. Tad su mamu, mene i brata odvojili od njih dvojice i više ih nikad nismo vidjeli. Sjećam se tog trenutka kroz maglu, tata je rekao: 'Vidimo se', ali do toga, nažalost, nikad više nije došlo. Ispričala nam je to Kristina Podrugović, kći nestalog branitelja iz Vukovara. Ona je jučer u Sinju sudjelovala na obilježavanju Međunarodnog dan nestalih osoba.

Vukovarka Marija Njirjak ima sve manje nade da će poslije nekoliko desetljeća pronaći nestalog supruga i sina koji su zarobljeni u Vukovaru dok je ona bila ranjena u bolnici.

- To je za obitelji pregolemi teret, 30 godina tražeći svoje najmilije, bez rezultata - rekla je i dodala kako joj obilježavanje današnjeg dana puno znači - da se ne zaboravi.

Na obilježavanju su bila izaslanstva udruga obitelji zarobljenih i nestalih, predsjednika Republike, Sabora i Vlade. Ministar branitelja Tomo Medved je u svojem govoru rekao kako Hrvatska u ovom trenutku traga za još 1744 nestale osobe.

- Otkad sam ministar, riješili smo sudbinu 319 osoba i njihove su obitelji dobile priliku preuzeti posmrtne ostatke svojih najmilijih, imati mjesto gdje će zapaliti svijeću i pomoliti se. U tih devet godina bilo je važno učiniti organizacijski i normativni iskorak, a preduvjet za ovakav model rada bilo je donošenje Zakona o nestalim osobama 2019. U proteklim godinama pronašli smo više od 40 pojedinačnih grobnica i šest masovnih grobnica. Ističem najveću i jedinstvenu masovnu grobnicu po brutalnosti i mnogočemu te složenosti procesa koja je aktivna. To je lokacija donedavnog aktivnog odlagališta kraj Vukovara. Iz nje smo do sada pronašli, ekshumirali i identificirali 35 posmrtnih ostataka. Pred nama je otvaranje cijeloga kompleksa na kojemu su tisuće kubika otpada s ciljem da se pronađu nestale osobe. Te osobe ubijene su negdje drugdje, prebačene na sekundarnu ili čak tercijarnu lokaciju, da bi se na njih nastavio navoziti građevinski i drugi otpad te tako trideset i više godina. Mi znamo tko je to radio i tražimo od tih ljudi da nam daju informaciju gdje su završili posmrtni ostaci. Unatoč činjenici da oni ne dostavljaju informacije, mi nastavljamo dalje, puno teže i sporije, ali naša ustrajnost i naš odgovoran pristup u pronalasku svake nestale osobe odgovor je i obveza prema obiteljima - poručio je ministar Medved.

Liljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zarobljenih i nestalih hrvatskih branitelja, također je pozvala sve one koji imaju informacije o nestalima da ih jave nadležnim institucijama.

- Neka nam pomognu na bilo koji način, pa makar jednim osmijehom prema članovima obitelji, jer nikad obitelji neće prestati tražiti svoje najmilije. Skrivanje istine o nestalim osobama je kažnjivo - poručila je Liljana Alvir.

Ministar Medved bio je jasan u svojoj poruci te je pozvao Srbiju da unatoč protoku vremenu i iskustvu, kao i potpunom izostanku suradnje, dostavi informacije o nestalima.

- Mi znamo što su oni radili u Vukovaru i široj okolici nakon sloma obrane i okupacije, znamo tko je to radio, a u zapisima nemamo, i tražimo od tih ljudi da nam otkriju gdje su završili posmrtni ostaci naših branitelja i civila. Unatoč činjenici da oni ne surađuju i ne dostavljaju informacije, nastavljamo dalje. Puno teže i sporije, ali ne odustajemo. To je poruka obiteljima nestalih - rekao je Medved.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj zapitao se jesu li na jučerašnji dan dovoljni protokol i riječi za obitelji koje ne znaju za svoje nestale, a Hrvatska ih je kao država dužna pronaći, pokopati i dati im mir.

"Svi se trebamo pogledati u ogledalo i vidjeti koliko smo napravili za te ljude, a oni su dali život za Hrvatsku", rekao je Bulj.

Župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban istaknuo je da je obiteljima nestalih jako važno znati gdje je grob njihovih najmilijih kako bi im mogli upaliti svijeću i donijeti cvijeće te izrazio nadu da će mnogo obitelji uskoro pronaći spokoj. 

'Ako što znate javite institucijama'

