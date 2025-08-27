Obavijesti

News

Komentari 0
ŠESTI PUT

Srbija odahnula! SAD još jednom odgodio primjenu sankcija naftnoj industriji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Srbija odahnula! SAD još jednom odgodio primjenu sankcija naftnoj industriji
Foto: Jonathan Ernst

Amerika opet odgodila sankcije Srbiji! Gazprom smanjio udio, zalihe goriva osigurane za 6-8 mjeseci, cijene stabilne. Hoće li sankcije ikad stupiti na snagu?

Američka administracija je šesti put odgodila primjenu sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) koje su dio kaznenog paketa sankcija Sjedinjenih Država protiv ruskog energetskog sektora, a nova odgoda na snazi je do 29. rujna, priopćilo je u srijedu srbijansko ministarstvo energetike. Ministarstvu financija SAD-a novi zahtjev za posebnu licencu kojom se odgađa puna primjena američkih sankcija NIS je uputio kako bi se osigurao rad i nakon 27. kolovoza, kada istječe rok predviđen prethodnom licencom.

Ruski Gazprom Njeft je u međuvremenu smanjio svoj vlasnički udio u NIS-u na 44 posto i tom je transakcijom formalno prestala osnova za sankcije tvrtkama iz energetskog sektora s većinskim ruskim kapitalom.

Nakon uvođenja sankcija vlasnička struktura je djelomice promijenjena tako što je ruski Gazprom Njeft prenio svoj udio od oko pet posto na Gazprom, s obzirom na to da ta tvrtka koja se bavi plinom nije pod sankcijama.

ZBOG NEPRAVILNOSTI Trump smijenio članicu upravnog odbora Feda, a ona poručuje: 'Nastavljam raditi'
Trump smijenio članicu upravnog odbora Feda, a ona poručuje: 'Nastavljam raditi'

Tom je transakcijom Gazprom Njeft svoj vlasnički udio u NIS-u smanjio nastojeći izbjeći sankcije NIS-u u Srbiji.

Srbijanska vlada prodala je 2008. NIS ruskom Gazprom Njeftu, a prema podacima Središnjeg registra vrijednosnih papira, Gazprom Njeft i Gazprom imaju 56,15 posto vlasništva, dok je 29,87 posto u vlasništvu Srbije.

Direktor javnog poduzeća "Srbijagas" Dušan Bajatović ocijenio je u utorak da su zalihe goriva u Srbiji "dovoljne za šest do osam mjeseci", te da "nema opasnosti od cjenovnih udara ili nestašica nafte".

Litra benzina od 95 oktana košta u prosjeku 1,51 euro, dizel je 1,62 eura, a euro-plin 77 eurocenti. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja
Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'
DVA DOKUMENTA

Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'

Vještačenja koja je objavio tjednik Nacional je naručio predstavnik stanara Branko Miodrag iz susjedne zgrade koji je obuhvaćen optužnicom protiv novinarke Danke Derifaj jer je pustio novinare na pjevačevu terasu
Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'
ŽIVOT U AGONIJI

Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'

Svjetlana Kalanjoš (39) iz okolice Murskog Središća zbog metaboličkih i hormonalnih bolesti prikovana je za krevet. ‘Samo želim ustati i prošetati’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025