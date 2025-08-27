Amerika opet odgodila sankcije Srbiji! Gazprom smanjio udio, zalihe goriva osigurane za 6-8 mjeseci, cijene stabilne. Hoće li sankcije ikad stupiti na snagu?
Srbija odahnula! SAD još jednom odgodio primjenu sankcija naftnoj industriji
Američka administracija je šesti put odgodila primjenu sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) koje su dio kaznenog paketa sankcija Sjedinjenih Država protiv ruskog energetskog sektora, a nova odgoda na snazi je do 29. rujna, priopćilo je u srijedu srbijansko ministarstvo energetike. Ministarstvu financija SAD-a novi zahtjev za posebnu licencu kojom se odgađa puna primjena američkih sankcija NIS je uputio kako bi se osigurao rad i nakon 27. kolovoza, kada istječe rok predviđen prethodnom licencom.
Ruski Gazprom Njeft je u međuvremenu smanjio svoj vlasnički udio u NIS-u na 44 posto i tom je transakcijom formalno prestala osnova za sankcije tvrtkama iz energetskog sektora s većinskim ruskim kapitalom.
Nakon uvođenja sankcija vlasnička struktura je djelomice promijenjena tako što je ruski Gazprom Njeft prenio svoj udio od oko pet posto na Gazprom, s obzirom na to da ta tvrtka koja se bavi plinom nije pod sankcijama.
Tom je transakcijom Gazprom Njeft svoj vlasnički udio u NIS-u smanjio nastojeći izbjeći sankcije NIS-u u Srbiji.
Srbijanska vlada prodala je 2008. NIS ruskom Gazprom Njeftu, a prema podacima Središnjeg registra vrijednosnih papira, Gazprom Njeft i Gazprom imaju 56,15 posto vlasništva, dok je 29,87 posto u vlasništvu Srbije.
Direktor javnog poduzeća "Srbijagas" Dušan Bajatović ocijenio je u utorak da su zalihe goriva u Srbiji "dovoljne za šest do osam mjeseci", te da "nema opasnosti od cjenovnih udara ili nestašica nafte".
Litra benzina od 95 oktana košta u prosjeku 1,51 euro, dizel je 1,62 eura, a euro-plin 77 eurocenti.
